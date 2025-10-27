Attualità L'osservatorio di Guerrini: Dentro Agus, fuori Satta

Politica Sardegna. Dentro Agus, fuori Satta. I Progressisti, dopo le spallate di ieri dell'Osservatorio, hanno accantonato l'ipotesi dirompente di Uras in Giunta regionale. Ma la soluzione non è semplice, perché Agus appare tutt'altro che entusiasta di guidare l'Agricoltura, comparto non congeniale alle sue esperienze. La via d'uscita sarebbe la sua collocazione agli Affari Generali. Dove l'assessora Maria Elena Motzo non è più in sintonia con Uniti per Todde. Così come Satta con i Progressisti. Anche se in questo caso c'è una frattura ormai insanabile. Ecco allora che la patata bollente passa nelle mani di Giuseppe Frau (leader di Uniti per Todde e vice presidente del Consiglio Regionale). Del resto la rimozione dell'assessore Satta dall'Agricoltura deve essere questione di ore, come chiedono con forza i Progressisti. Mentre il nodo Sanità sarebbe rimandato a gennaio, dopo la Finanziaria. Anche se i malumori sono persistenti. La Presidente Todde, in queste ore, sta discutendo di questi problemi. Giocoforza. Perché preferirebbe occuparsi esclusivamente delle delicate procedure legate agli impegni della Finanziaria. Comunque, in tempi rapidi un primo scossone in Giunta non dovrebbe tardare ad arrivare. Mario Guerrini.