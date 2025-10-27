Attualità L'osservatorio di Guerrini: La storia di Lazzarino

La storia di Lazzarino. Lazzarino Pinna. Toccante vicenda di un ragazzo sardo inghiottito dall'oblio nella tragedia immane della seconda guerra mondiale. Lazzarino Pinna parti' per fare il suo dovere da Maracalagonis, comune agricolo a pochi km da Cagliari. Di lui si perse ogni traccia nel 1944, mentre era in Europa orientale. Uno dei tanti dispersi che non ebbero la fortuna di tornare a casa neanche da morti. La sua memoria si è persa nel tempo. Sinché qualche mese fa un carabiniere non ha bussato alla porta dei discendenti. Per dare una notizia commovente. In Polonia - come racconta Antonio Serreli su L'Unione Sarda - in una fossa comune era stato recuperato il corpo di Lazzarino. Riconoscimento facile, perché aveva ancora al collo la targhetta identificativa di riconoscimento. La salma è stata cremata e le ceneri di quel giovane soldato sono tornate in Sardegna. Il 4 novembre Lazzarino Pinna avrà finalmente l'ultimo saluto della comunità di Maracalagonis, nel cimitero del paese. In occasione della ricorrenza dei caduti di tutte le guerre. Il Comune di Maracalagonis ha già predisposto la cerimonia. E penso che in tanti vorranno esserci. Anche per dire no alla follia del clima di guerra che sta nuovamente sconvolgendo l'Europa della tedesca Von Der Leyen. Comunque, bentornato a casa, caro Lazzarino. Mario Guerrini.