Attualità L'osservatorio di Guerrini: Cagliari, quando la politica guarda al passato

Cagliari. Quando la politica guarda al passato. Il Pd, dopo 16 anni, ha riproposto alla segreteria regionale Silvio Lai. I Progressisti ora propongono il nome di Luciano Uras, ex senatore, alla guida dell'assessorato all'Agricoltura. Gianfranco Satta, assessore che avevano indicato nell'aprile del 2024, è ormai oer loro un corpo estraneo. Lai e Uras hanno molti punti in comune. Sono politici di esperienza, anche parlamentare (Uras è un ex senatore), entrambi condannati in primo grado per peculato e poi "salvati" dalla santa prescrizione. Ma la perplessità è un'altra. Le nuove leve, nel Pd e tra i Progressisti, dove sono? Tra i democratici non c'erano altre opzioni? È comprensibile che si sia voluto ricorrere al sicuro per un ruolo di Partito, soprattutto per la cruciale segreteria. Tra i Progressisti la risorsa naturale, giovane e di esperienza, da tempo in panchina, c'è ed è Francesco Agus. Consigliere regionale dal 2014. Molto attivo all'opposizione nell'era sardista-salviniana di Christian Solinas, da sempre attento alle tematiche della Sanità. Agus non è indicato per l'Agricoltura, terreno a lui sconosciuto. Ma sarebbe una buona scelta in altri assessorati. La Sanità è interdetta perché in quel settore Alessandra Todde vuole solo uno dei suoi. Il rimpasto di Giunta è previsto a dopo la finanziaria. Quindi a gennaio. Ma i problemi sono di stretta emergenza. E l'attendismo, in fatto di funzionalità operativa politica, è una grossa colpa. Basta vedere la Sanità. Mario Guerrini.