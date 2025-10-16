Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il complotto contro Alessandra Todde

Il complotto. Contro la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che afferma che il Collegio di Garanzia elettorale, con l'ordinanza ingiunzione di decadenza, ha esorbitato dai suoi poteri, forse non era una eventualità campata in aria. Considerato che il Collegio di Garanzia elettorale ha preso una decisione che non era nelle sue competenze. Come sentenziano i giudici della Consulta. Quella ordinanza, ricordiamolo, fu adottata con un verdetto di 4 a 3. I legali della Todde avanzarono da subito pesanti sospetti sulla legittimità di quel provvedimento. Perché due voti favorevoli alla decadenza erano stati espressi dalla allora Presidente della Corte d'Appello, Gemma Cucca (subito dopo andata in pensione), e dal commercialista Tullio Conti. La Cucca, hanno ricordato i difensori della Todde, era la sorella dell'ex senatore Giuseppe, politicamente un oppositore di Alessandra Todde. Così come Conti, il commercialista, era il padre di un candidato di cdx nelle elezioni vinte nel febbraio 2025 dal Campo Largo. Marco Travaglio, il 7 gennaio di quest'anno, scrisse appunto che la Cucca e Conti avrebbero dovuto astenersi. Il loro voto fu invece decisivo nel 4 a 3 finale. Il collegio difensivo di Alessandra Todde ha calcato ovviamente la mano su questo aspetto controverso. Ma i giudici del Tribunale civile avevano respinto il ricorso della Presidente della Regione. Ora la Corte Costituzionale ha posto una pietra tombale su questa storia, affermando che l'ordinanza di ingiunzione era sostanzialmente un atto arbitrario. La qualcosa sembrerebbe rafforzare l'ipotesi del complotto. Legittimata dalla più alta voce giuridica della Giustizia italiana. Che ha scongiurato la decadenza di Alessandra Todde è dell'intero Consiglio Regionale sardo. A questo punto è meglio pensare ai mille problemi della Sardegna. A cominciare dalla Sanità, i trasporti, la speculazione energetica e, purtroppo, tanto altro. Le elezioni regionali? Il deputato nuorese Pittalis (Forza Italia) e i suoi amici di cdx appuntino la data del febbraio-marzo 2029. C'è tempo. Mario Guerrini.