Attualità L'osservatorio di Guerrini: La notizia si è diffusa alla velocità della luce...

Cagliari. La Notizia si è diffusa con la velocità di un fulmine. Rasserenando tutto il mondo politico sardo. E non solo quello. La ex assessora del quinquennio di Giunta di Christian Solinas, Valeria Satta, ha rilasciato una clamorosa dichiarazione: "La mia uscita dalla Lega non è un addio alla politica!" Quando sei giorni fa aveva annunciato la sua dipartita dal Carroccio sardo, un fremito di turbamento e di tristezza aveva scosso tutta l'Isola. Ora Valeria Satta tranquillizza le genti di Sardegna. Non si ritira. Anzi. Mostrando una personalità di grande spessore insistera'. Nonostante la condanna della Corte dei Conti a risarcire 220 mila euro di danno erariale. E nonostante le sue vicissitudini giudiziarie che la vedono in compagnia di Solinas ed altri personaggi del Circo Magico di scena nelle aule penali del tribunale di Cagliari. Non resta che complimentarci con lei. Ed esprimerle profonda gratitudine a nome di tutto il popolo sardo. Il firmamento politico non poteva rinunciare ad una stella tanto brillante. Messaggi di rallegramento sono giunti dalle più alte cariche dello Stato. Mario Guerrini.