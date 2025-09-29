Attualità L'osservatorio di Guerrini: I miei amici e colleghi Rai che ci hanno lasciato.

I miei amici e colleghi Rai che ci hanno lasciato. In queste ultime ore. Carlo Sassi, l'uomo della moviola (Domenica Sportiva) e Furio Focolari, telecronista di sci all'epoca di Alberto Tomba. Due figure che hanno avuto una buona popolarità negli anni 80. Due colleghi per bene. Carlo era il mago della moviola. Cominciò ricordando un gol fantasma di Rivera. Furio era al Tg2 come me. Lui era tifoso laziale. All'epoca mancava il cronista per lo sci. Il responsabile del Tg2 sport era Beppe Berti. Altro amico carissimo, con il quale avevamo lavorato insieme al Gr1 di Sergio Zavoli. Beppe mi propose lo sci. Ma io declinai l'incarico, da buon uomo di città di mare. Per questo il testimone passò a Focolari. Di loro ho un carissimo ricordo. Come, credo, moltissimi sportivi. Mario Guerrini.