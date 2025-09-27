Attualità L'osservatorio di Guerrini: Cagliari. Il delitto di Chiara Poggi, a Garlasco

Cagliari. Il delitto di Chiara Poggi, a Garlasco. Una storia italiana. Con un Pm, quello di Pavia, che si sarebbe venduto per scagionare Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Su questa nuova ipotesi investigativa stanno lavorando i Pm di Brescia. Uno sviluppo clamoroso che lascia senza fiato. Il Pm Mario Venditti avrebbe ricevuto una somma di denaro dai genitori di Sempio. Lo dimostrerebbe, tra l'altro, un appunto trovato a maggio nella loro casa. In questo nuovo filone d'indagine sarebbero una decina gli indagati, tra cui alcuni componenti della Polizia Giudiziaria ora in pensione. La somma sarebbe di 20/30 mila euro. Il tutto mentre Alberto Stasi, fidanzato di Chiara (che si è sempre dichiarato innocente) sta finendo di scontare una condanna a 16 anni. Il Pm Venditti per ben due volte avrebbe scagionato Sempio. Le indagini (scrive l'ANSA) sono state caratterizzate da "una serie di anomalie, tra cui l'omissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni". Addirittura si sospetta che Sempio, quando è stato interrogato nel 2017, fosse stato avvisato sulle domande che gli sarebbero state poste nell'interrogatorio. Una storia italiana di corruzione ai più alti livelli. Mario Guerrini.