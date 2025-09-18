Attualità L'Osservatorio di Guerrini: Le immagini della tragedia di Gaza

Le immagini della tragedia di Gaza. Sono le immagini dell'orrore infinito dell'Umanità. Oggi il popolo palestinese. Stretto nella ferocia e nella follia di Israele e di Hamas. Ma può succedere ovunque. In un mondo impazzito. In una Europa in cui la Von der Leyen predica la politica dei missili e dei carri armati. In una Italia in cui il ministro della difesa Crosetto avverte, con disappunto, che siamo impreparati all'aggressione da parte di qualunque Paese! La ragione è persa. È una civiltà che scivola verso l'abisso. Perché la storia non ha insegnato nulla. È il richiamo all'orrore. La pace sembra un bene perduto. Nessun popolo vuole la guerra. Ma pochi decidono la immane dissoluzione. Spaventoso. Dobbiamo esprimere tutti, ciascuno di noi, sdegno, indignazione, ribellione. No alla filosofia della morte. Mario Guerrini.