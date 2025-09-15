Attualità L'osservatorio di Guerrini: Ci ha lasciato il buon Franco Ligas

Cagliari. Ci ha lasciati il buon Franco Ligas. Telecronista di Mediaset per lunghissimi anni. Era un bravo e apprezzato collega. E, soprattutto, un uomo buono. Nonostante i suoi baffoni che gli davano una espressione burbera. Ci incrociavamo spesso agli eventi di pugilato. Allora i narratori di boxe erano una vera famiglia. Di cui facevano parte gli stessi pugili e altri personaggi dell'ambiente. Con Franco c'era poi la grande passione per il calcio. E vestivamo la stessa maglia dei giornalisti di pugilato. Mi piace ricordarlo così. In questa immagine che per me è un ricordo degli anni felici della gioventù. Eravamo a Sanremo. Ciao Franco. Buon ponte. Mario Guerrini.