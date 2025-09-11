Attualità L'osservatorio di Guerrini: Il mondo pare impazzito per la guerra

Cagliari. Il mondo pare impazzito per la guerra. La Presidente della Sardegna Alessandra Todde solleva il problema dei militari israeliani in vacanza in Costa Smeralda. E se la prende con il ministro dell'interno Piantedosi. In una intervista al Fatto Quotidiano. "Non capisce quello che accade a Gaza", dice. Sicuramente. Ma lo scenario è ben diverso. È l'Europa guerrafondaia della Von Der Leyen il male di tutti i mali. Che sta trascinando il mondo verso la catastrofe. È la stessa Europa che sugli orrori di Gaza gira appunto la testa dall'altra parte. Quello che succede impunemente a pochi passi da noi è inaccettabile. È il segnale di un mondo in preda alla follia. Bisogna urlare contro la guerra. Contro le guerre. A Gaza, a Kiev, in Yemen e via dicendo. Bisogna urlare contro la Von Der Leyen, che spinge l'Europa verso il riarmo e la catastrofe dell'Umanità. La vera tragedia è che lo sterminio dei bambini palestinesi è soffocato dal cinismo. I nazismi sono tornati alla ribalta. Mario Guerrini.