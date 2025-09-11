Cagliari, Teodora ha trovato una famiglia: adottata la cagnolina di Monte Urpinu

Lieto fine per Teodora, la cagnolina che per tre anni aveva vissuto al Parco di Monte Urpinu e che nei mesi scorsi era stata trasferita al canile municipale. Dal 4 settembre, infatti, ha iniziato un nuovo percorso di vita: è stata adottata da una famiglia con casa e giardino, dove ha già trovato la compagnia di un altro cane con cui sta instaurando un buon rapporto.





«Le procedure standard sono state avviate e oggi Teodora ha finalmente una nuova casa – spiega l’assessora all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico Luisa Giua Marassi –. Il proprietario è in costante contatto con gli esperti del canile, che ringraziamo, i quali stanno seguendo da vicino il suo inserimento».





L’assessora sottolinea come l’adozione sia il frutto di un impegno corale: «È il risultato del lavoro congiunto dell’amministrazione, con una campagna di comunicazione dedicata, e delle tante cittadine e cittadini che si sono mobilitati con un passaparola spontaneo e continuo. Ringraziamo il servizio di Gestione Faunistica, l’Ufficio del Garante degli animali e tutte le persone che, con la loro sensibilità, hanno reso possibile questo lieto fine».





Il Comune coglie l’occasione per rinnovare l’invito a visitare il canile municipale, che oggi ospita circa 130 cani in attesa di adozione, a fronte di una quarantina di affidi avvenuti nell’ultimo anno.