Attualità L'osservatorio di Guerrini: Maria Grazia Altana

Maria Grazia. Maria Grazia Altana. Una delle mie tante amiche di Bonaria, il quartiere cagliaritano in cui, con serenità, affronto gli ultimi sentieri della mia esistenza. Maria Grazia da poche ore non è più. Con mio profondo dolore. Ci siamo conosciuti per via dei nostri quattro zampe, molto diversi tra loro. Fritz, il mio possente ultimo pastore tedesco, e Cindy, la sua dolce, piccola cagnolina. Maria Grazia era una figura nota nel quartiere, e, soprattutto, benvoluta da tutti. Persona dolce e per bene. Fortunati i ragazzi che l'hanno avuta come insegnante. Le sono riconoscente per l'amicizia, semplice e spontanea, che spesso nasce tra i proprietari di cani. Tutti, ripeto, le abbiamo voluto bene. Per questo sarò domani alle 15,30 nella Basilica di Bonaria, per darle l'ultimo saluto. Il suo sorriso, la sua cordialità, mancheranno a tanti. Le mie più sentite condoglianze al marito, ai familiari e al fratello Giampaolo, mio caro amico. Mario Guerrini.