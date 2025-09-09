Attualità L'osservatorio di Guerrini: La bellezza dello sport!

La bellezza dello sport! Mi riferisco alla pallavolo femminile. Le azzurre, con una super prestazione corale, hanno battuto anche la formidabileTurchia. Comquistando lo scettro di campionesse del mondo. Sotto la guida dell'allenatore argentino, naturalizzato italiano, Julio Velasco. Il titolo mancava da 23 anni. È stata una cavalcata straordinaria. Conclusa con un quinto set d'autorità. Dopo la bellissima vittoria in semifinale contro le bravissime Brasiliane, in quella che, forse, è stata la vera finale. Un piacere vedere giocare queste ragazze. Con un importante pezzo di Sardegna, che risponde al nome di Alessia Orro, di Narbolia. Un team straordinario, in cui ogni talento è perfettamente integrato nel gruppo. Un esempio di sport che fa bene allo sport. Mario Guerrini.