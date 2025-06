Serie A 2025/2026: anticipi e posticipi fino alla 3ª giornata, ecco il calendario del Cagliari

La Lega Serie A ha ufficializzato oggi il calendario degli anticipi e posticipi delle prime tre giornate del campionato 2025/2026, che prenderà il via nel weekend del 23-24 agosto.

Occhi puntati sugli impegni del Cagliari, guidato dal nuovo tecnico Fabio Pisacane, ma a inaugurare ufficialmente la stagione saranno due gare in contemporanea: Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli, entrambe in programma sabato 23 agosto alle 18:30. I campioni d’Italia in carica faranno visita al Mapei Stadium per affrontare il neopromosso Sassuolo di Fabio Grosso, tornato nella massima serie dopo un solo anno di cadetteria.

Di seguito il programma dei primi tre incontri dei rossoblù:

1ª giornata: Cagliari-Fiorentina, domenica 24 agosto alle ore 18:30 (DAZN)

2ª giornata: Napoli-Cagliari, sabato 30 agosto alle ore 20:45 (DAZN)

3ª giornata: Cagliari-Parma, sabato 13 settembre alle ore 15:00 (DAZN)

Un avvio di campionato di tutto rispetto per il Cagliari, tra esordi casalinghi e una trasferta dal sapore di prova di maturità al cospetto dei partenopei.