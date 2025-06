Sassari: riflettori puntati sul ruolo sociale degli anziani e delle nuove generazioni nel volontariato

Un convegno per dare voce a chi costruisce quotidianamente legami sociali e combatte l’isolamento, in una società che cambia. È questo il senso dell’incontro in programma domani, giovedì 19 giugno, alle 17:30 nella sala conferenze della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto 7 a Sassari. Il titolo dell’evento è chiaro e ambizioso: "Persone anziane e intergenerazionalità dinanzi alle sfide del Terzo Settore". A promuoverlo è la sezione sassarese di ADA, Associazione per i Diritti delle Persone Anziane, in collaborazione con il Comune di Sassari e con il patrocinio della Fondazione di Sardegna.

Un’iniziativa che vuole parlare a tutta la cittadinanza, mettendo al centro l’intergenerazionalità come asse portante dell’azione volontaria. «In un momento epocale come l'attuale, l’intergenerazionalità è il nostro obiettivo, la sfida dei nostri giorni come volontari nel Terzo Settore che, in nessun caso, e mai deve farci cogliere impreparati» afferma Angela Cossu, presidente di ADA Sassari ODV e coordinatrice dell'incontro.

Dopo l’apertura dei lavori e i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Mascia e del presidente della Fondazione di Sardegna Giacomo Spissu, prenderanno la parola relatori di spessore: Antonio De Rinaldis, portavoce nazionale della rete associativa ADA; Rinaldo Mereu, segretario regionale UILP; Pasquale Lucia, segretario nazionale organizzativo UILP; il professore Alberto Merler, ordinario di Sociologia dell’Università di Sassari; Salvatore Farina, responsabile area progetti UISP; e Ilaria Pala, referente ADA Futura Sassari.

«ADA oggi si concentra sull’innovazione e fonda il proprio operato su tre aree strategiche: Project manager, per una progettazione nazionale condivisa tra tutte le regioni; Voci di genere, per contrastare le diseguaglianze; e ADA Futura, che promuove il dialogo tra le persone anziane e le nuove generazioni» spiega ancora Angela Cossu, delineando una visione dinamica e moderna del volontariato.

L’evento di domani rappresenta quindi un’occasione concreta di confronto su temi cruciali come l’invecchiamento attivo, la partecipazione sociale, le politiche generazionali e il ruolo del Terzo Settore nella costruzione di una società più giusta e solidale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni è disponibile il numero 3398146200.