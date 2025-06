Attualità Frate Indovino presenta il Calendario 2026: un viaggio tra poesia, spiritualità e tradizione nel segno di San Francesco

Un’idea nata nel cuore dell’Italia nel 1946, all’indomani della guerra, con l’intento di restuire speranza e serenità a raverso la semplicità del tempo che scorre. Oggi, a ottant’anni dalla sua prima edizione, il Calendario di Frate Indovino si rinnova e si prepara a entrare nelle case degli italiani con la sua edizione 2026, in occasione dell’VIII Centenario Francescano. A distanza di 80 anni si conferma una delle pubblicazioni più amate e longeve del panorama editoriale italiano, che ha saputo unire nel tempo spiritualità, saggezza popolare e cultura. Attraverso le pagine del Calendario di Frate Indovino 2026 si rinnova la gioia di condividere un’avventura umana e spirituale straordinaria, grazie anche ai preziosi contributi p. Raniero Cantalamessa, fr. Dino Dozzi, Rosa Giorgi, Marco Guzzi, fr. Gianpaolo Maso , card. Pierbattista Pizzaballa, Davide Rondoni e di mons. Domenico Sorrentino, che arricchiscono quest’anno il lavoro dei frati della redazione. Tu o per accompagnarci alla (ri)scoperta dei valori francescani e della letizia che da sempre animano l’almanacco cappuccino. Un percorso tra rubriche storiche e amatassime come Il Grillo Sparlante, i consigli per l’orto e la buona cucina, gli aforismi, le curiosità e la sapienza delle Scritture. Prodotto in milioni di esemplari, ne vengono spedite più di 2.000.000 copie ogni anno. L’Almanacco viene spedito in tutta Italia, c’è una versione speciale per la Svizzera, in 15.000 copie, e una per la Sardegna che riporta le festività proprie dell’isola. Circa 2500 copie vanno all’estero, in tutto il mondo, e vengono realizzate anche 50 copie in linguaggio Braille per i non vedenti . Ne esistono due versioni, la classica da parete, e una più recente da tavolo, senza dimencare il tanto atteso calendario dell’avvento. Il Calendario di Frate Indovino 2026 non è solo un oggetto da parete, ma un compagno quotidiano che continua a parlare al cuore delle persone, con semplicità e profondità, nel segno di San Francesco.