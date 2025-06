È morto l'imitatore Gianfranco Butinar per un malore improvviso. Aveva 51 anni

Addio a Gianfranco Butinar, attore, comico e imitatore romano tra i più versatili e amati degli ultimi decenni. Nato nella capitale il 13 novembre 1973, Butinar è scomparso all’improvviso nella giornata del 6 giugno, stroncato da un malore mentre si trovava sul divano di casa accanto alla moglie. Aveva soltanto 51 anni.

La sua carriera è stata un inno alla duttilità vocale e alla capacità di cogliere l’anima dei personaggi, imitandone le sfumature più intime e divertenti. Oltre cento le voci che aveva fatto sue: dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, passando per la musica, la politica e il giornalismo. Tra i suoi cavalli di battaglia: Ezio Luzzi, Alfredo Provenzali, Albano, Vasco Rossi, Valentino Rossi, Rino Tommasi, Fabio Capello, Mario Balotelli, Francesco De Gregori, Antonio Cassano, Massimo Moratti, Francesco Totti, Bruno Pizzul, Zdenek Zeman, Zlatan Ibrahimovic, Renato Zero, Luciano Spalletti, Luigi Delneri, Claudio Ranieri, Maurizio Costanzo, Luciano Moggi, Sinisa Mihajlovic e persino Oscar Luigi Scalfaro.

Il suo talento trovò spazio soprattutto in radio, dove Butinar ha lavorato a lungo. Dal 1998 al 2003 fu una delle voci di "Radio Radio", per poi collaborare con altri canali del servizio pubblico e approdare a Radio Deejay, partecipando al programma sportivo “Mai Deejay Gol”. Fu anche ospite di "Noi dire gol" su RTL 102.5, con la celebre Gialappa’s Band.

Non mancò il palcoscenico teatrale: nel 2008, insieme a Gianni Ippoliti, ideò e portò in scena lo spettacolo Tutti i calci minuto per minuto, un omaggio comico al giornalismo sportivo radiofonico.

Nel 2014 vestì i panni di Franco Califano nel film Non escludo il ritorno, diretto da Stefano Calvagna: un ruolo da protagonista per raccontare la vita e le contraddizioni del cantautore scomparso un anno prima. Fu una prova d'attore intensa, accolta con apprezzamento dal pubblico e dagli estimatori del “Califfo”.

Più di recente, nel 2018 condusse Teste di calcio con Marco Baldini su RMC Sport Network, mentre nel 2020 fu spesso ospite di Tiki Taka su Canale 5, allora condotto da Piero Chiambretti.

I funerali si terranno domani, sabato 7 giugno, alle ore 15.00 nella Parrocchia di Santa Maria Regina Pacis a Ostia. Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici più stretti vanno le più sentite condoglianze.

Gianfranco Butinar lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, ma anche un ricordo pieno di voci, sorrisi e talento.