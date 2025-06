Oristano rende onore ai Carabinieri: giovedì 5 giugno la cerimonia per il 211° Annuale della Fondazione dell’Arma

Sarà Piazza Duomo, nel cuore di Oristano, a fare da cornice solenne alla cerimonia per il 211° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, in programma giovedì 5 giugno alle ore 9.30. Un appuntamento carico di significato, che richiama la memoria storica, l’impegno quotidiano e il sacrificio di donne e uomini in uniforme, al servizio dello Stato e della collettività.

A prendere parte alla cerimonia saranno i Reparti schierati del Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano e delle articolazioni dell’Arma presenti sul territorio: lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e il Nucleo per la Tutela Agroalimentare. Un dispiegamento che testimonia la capillarità e la poliedricità dell’Istituzione, dai compiti di ordine pubblico a quelli specializzati nella tutela del lavoro e delle filiere produttive.

Nel corso della celebrazione saranno commemorati i militari Caduti, ricordati con deferenza insieme alle loro famiglie, nel segno di una continuità ideale che lega passato e presente. Saranno altresì conferite ricompense a Carabinieri che si sono distinti in operazioni di servizio, a riconoscimento della dedizione, della professionalità e dello spirito di sacrificio che contraddistinguono l’Arma.

Attesa la presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose della provincia, accanto alle rappresentanze delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, a suggellare un momento di coesione istituzionale e partecipazione collettiva.

La Festa dell’Arma è la riaffermazione pubblica del patto tra i Carabinieri e i cittadini, fondato sulla legalità, la prossimità e la tutela del bene comune. In piazza, giovedì, ci sarà anche questo: il volto umano di uno dei corpi più amati dagli italiani, fedele alla propria storia e sempre presente nelle pieghe della quotidianità nazionale.