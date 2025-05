Attualità Il 31 maggio si celebra la “Giornata Mondiale contro il fumo”. Tante le iniziative in tutta Italia

?La Giornata mondiale contro il fumo si celebra il 31 maggio di ogni anno ed è un'iniziativa globale promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui danni causati dal consumo di tabacco e di promuovere politiche efficaci per ridurne l’uso, incoraggiare stili di vita sani e proteggere l'ambiente . L’OMS nel 2024 ha posto al centro della campagna la sensibilizzazione dei giovani sulla pericolosità del fumo, delle sigarette elettroniche e del tabacco riscaldato. Si stima che 37 milioni di giovani di età compresa tra 13 e 15 anni utilizzino tabacco (Fonte WHO) e, a livello globale, nella maggior parte dei paesi che lo hanno misurato, l’uso di questi prodotti è risultato essere più diffuso tra i giovani che tra gli adulti. Tra i giovani, nella regione europea dell’OMS, le sigarette elettroniche hanno superato le sigarette convenzionali in popolarità, con il 32% dei quindicenni intervistati che hanno riferito di aver usato almeno una volta sigarette elettroniche e il 20% negli ultimi 30 giorni (Fonte HSBC). I dati raccolti nel 2022 tra i giovani italiani di età compresa tra i 13 e i 15 anni (Indagine GYTS 2022), ci dicono che la percentuale di coloro che fanno abitualmente uso di sigarette elettroniche (e-cig) o di tabacco riscaldato (HTP) aumenta con l’età, sia nelle femmine che nei maschi, fino ai 15 anni. Nella fascia d’età analizzata la percentuale di ragazze che usano e-cig e HTP è significativamente maggiore di quella dei ragazzi. In tutta Italia si è alzato il livello di attenzione nei confronti di questo fenomeno e la “Rete SPS – Scuole che Promuovono Salute” in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria (SIP) e la Società di Tabaccologia (SITAB) hanno intrapreso iniziative di informazione dirette ai giovani per fare chiarezza sulla reale pericolosità per la salute delle sigarette elettroniche (e-cig) e del tabacco riscaldato (HTP). Consulta l'approfondimento realizzato in collaborazione con SIP e SITAB Sigaretta Elettronica (e-cig) e prodotti a tabacco riscaldato (HTP). Tale iniziativa si affianca all’attività dei Centri Antifumo che offrono trattamenti integrati (terapie farmacologiche e supporto psicologico individuale o di gruppo) per smettere di fumare. Per l’OMS il consumo di tabacco in generale è una delle principali cause di morte prevenibili al mondo ed è un importante fattore di rischio di malattie non trasmissibili come cancro, malattie polmonari, cardiache e respiratorie croniche. Più di 8 milioni di persone ogni anno muoiono a causa del consumo diretto di tabacco; anche l’esposizione al fumo passivo è dannosa per la salute, causando annualmente circa 1,2 milioni di morti nel mondo. Secondo i dati del sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) riferiti al biennio 2022-2023, nel Lazio il 26% degli adulti con età compresa tra i 18-69 anni fuma sigarette. L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomini (31%) rispetto alle donne (21%). La sorveglianza Passi rileva che il 6.2% degli intervistati fuma tabacco riscaldato (HTP), il 5.6% fa uso di sigaretta elettronica. Infine è rilevate anche il ruolo del tabacco nei processi di inquinamento ambientale.