Nuoro, inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner: «Vicini ai cittadini, tra risparmio e sostenibilità»

Non è più solo questione di corrente elettrica. È questione di prossimità, di presenza fisica nei territori, di risposte concrete a cittadini che – tra rincari e transizione ecologica – cercano un punto fermo, magari anche un volto a cui affidare una bolletta o una domanda. A Nuoro, da oggi, c’è un nuovo luogo dove tutto questo ha un indirizzo preciso: viale Repubblica 112.

È lì che Enel Energia, in collaborazione con il partner ALL-INCLUSIVE SRL, ha inaugurato un nuovo Spazio Enel Partner, il quinto in Sardegna gestito dalla medesima società, che opera già a Guspini, Oristano e Terralba. Uno sportello fisico, accogliente e strutturato, che si aggiunge ai canali digitali e telefonici, ma che ha il pregio di restituire umanità e concretezza a una materia spesso percepita come astratta.

All’inaugurazione erano presenti Aurelio Sarno, responsabile dell’Area Centro, Attilio Infantino, responsabile degli Spazi Enel Partner Sardegna, Roberto Longu, channel manager Enel Energia, e gli imprenditori Cristian Piras, Francesca e Giacomo Zucca, volti e menti operative di un servizio che guarda a un’energia sempre più sostenibile e su misura.

Lo Spazio sarà aperto dal lunedì al sabato, con orari differenziati per meglio adattarsi alle necessità del pubblico. E non si parlerà soltanto di contratti luce o gas: sarà possibile attivare offerte fibra, consultare lo stato dei pagamenti, domiciliare bollette, ricevere consulenze sulle nuove soluzioni di Enel Energia – tutte con energia prodotta da fonti rinnovabili.

Non mancherà il servizio di consulenza personalizzata, con preventivi gratuiti per l’installazione di impianti fotovoltaici, climatizzatori e caldaie: «Soluzioni innovative e digitali – spiegano – per rendere più efficienti le case e i luoghi di lavoro».

Ma il punto, come sempre, è tutto nel radicamento. «Con questo innovativo Spazio Enel Partner – ha dichiarato Attilio Infantino – apriamo un nuovo punto fisico che si aggiunge ai canali digitali e telefonici esistenti nell’ambito di un percorso costante di radicamento sul territorio. Complessivamente in Sardegna siamo presenti con circa 40 Spazi Enel Partner e questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che offriamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini e ai clienti, nell’attività di assistenza, nella proposta di risparmio in bolletta della luce e internet e di efficientamento energetico».

Non resta che entrarci, in viale Repubblica. Perché se il futuro energetico sarà sempre più connesso e tecnologico, la fiducia, quella vera, passa ancora per una stretta di mano.