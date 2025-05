Attualità L'osservatorio di Guerrini

IL MIO OSSERVATORIO (6375). Lo scontro. Tra il PD e i 5Stelle. In Sardegna. È ormai frontale. Ed è ovviamente sulla Sanità. Sotto accusa l'assessore pentastellato alla Sanità, Armando Bartolazzi. Per una frase, "stop ai farmaci costosi per gli over 80", che avrebbe pronunciato giovedì, a Cagliari, alla presentazione della Rete Oncologica. L'Unione Sarda ci ha fatto stamane un titolo in prima. Con grande evidenza. Il PD l'ha presa per buona. E in un comunicato ha criticato l'Assessore. Un attacco diretto del più importante alleato di maggioranza. Che appare più che altro un siluro lanciato alla stessa Governatrice, Alessandra Todde. Un fatto inedito. E verosimilmente non indolore. Tant'è che poco fa è arrivata la smentita dello stesso Bartolazzi. Che minaccia le vie legali contro la giornalista che ha scritto l'articolo con il concetto espresso nel titolo. "L'articolo - secondo l'assessore - adombra malevolmente l'idea che io stia suggerendo lo stop alle terapie oncologiche ai pazienti sardi sopra la soglia degli 80 anni, per tamponare i costi delle cure farmacologiche". "Smentisco categoricamente ". Ovviamente il comunicato Pd non è piaciuto ai 5Stelle. Tra l'altro, Michele Boero, primario di Medicina Nucleare all'Arnas Brotzu, presente all'evento, conferma il senso delle affermazioni fatte dall'assessore Bartolazzi, che escluderebbe quanto riportato dal quotidiano cagliaritano. Insomma, fuoco e fiamme nel Campo Largo. L'opposizione è in un brodo di giuggiole. Mario Guerrini.