Attualità L'osservatorio di Guerrini

La marcia indietro. Del PD Sardegna. I democratici prendono atto della smentita dell'assessore Bartolazzi. Dopo l'attacco dell'Unione Sarda che attribuiva all'assessore alla Sanità la eventualità di sospendere le cure più costose ai pazienti oncologici dell'Isola. Il comunicato (diffuso su Instagram) parla di uniformità di intenti tra l'Assessorato e la linea del PD. Bastava, da parte dei dem, chiedere direttamente all'interessato come fossero andate le cose. Ma non si parlano. Un muro contro muro che non porta lontano. A cominciare proprio dalla Sanità