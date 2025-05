Gerrei Astrofest: la Sardegna diventa capitale dell'astronomia

Dal 17 maggio all'8 giugno, il Gerrei diventerà il cuore pulsante dell'astronomia in Sardegna con la terza edizione del Gerrei Astrofest, il festival organizzato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di Cagliari, in collaborazione con il Gal Sole Grano Terra (Gal Sgt) e l'Unione dei Comuni del Gerrei. Otto municipalità – San Basilio, Sant'Andrea Frius, Silius, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Escalaplano, Armungia e Ballao – saranno protagoniste di un evento che intreccia scienza, cultura e territorio.

La manifestazione, che quest'anno si conferma come festival diffuso, prevede un ricco programma di oltre sessanta appuntamenti, tra conferenze, laboratori didattici, mostre, giochi da tavolo, serate di osservazione delle stelle e astrotrekking. Un’iniziativa che, sin dalla sua prima edizione nel 2022, ha attirato un pubblico sempre più numeroso, trasformando il Gerrei in un polo di divulgazione scientifica e di valorizzazione territoriale.

A sottolineare l’importanza dell’evento è Silvia Casu, astrofisica dell'Inaf di Cagliari e responsabile scientifica del festival, che spiega: "Lavoriamo a questo evento ormai da molti anni per connettere il Sardinia Radio Telescope a un territorio, il Gerrei, ricco di natura intatta e di siti peculiari. Noi abbiamo solo aggiunto un pezzo, il radio telescopio, che è parte di un ecosistema più vasto". Un progetto che non si limita all'osservazione del cielo, ma che punta a promuovere una conoscenza più ampia e profonda della scienza.

Il Sardinia Radio Telescope (SRT), imponente struttura dell'Inaf situata a San Basilio, sarà ancora una volta il punto di riferimento del festival. L’inaugurazione è prevista per il 17 maggio proprio a San Basilio, con i saluti istituzionali del sindaco Albino Porru, presidente dell'Unione dei Comuni del Gerrei, insieme ad Antonino Arba e Silvia Doneddu, rispettivamente presidente e direttrice del Gal Sgt, della direttrice dell'Inaf di Cagliari Federica Govoni, del responsabile delle operazioni del SRT Sergio Poppi e della stessa Silvia Casu.

"Siamo molto felici che il festival sia cresciuto e ora coinvolga tutta l'area del Gerrei. Sono iniziative molto importanti che fanno conoscere i nostri luoghi", ha dichiarato il sindaco Porru, evidenziando il valore culturale e turistico dell'evento. Anche Antonino Arba, presidente del Gal Sgt, ha espresso soddisfazione: "L'importante collaborazione che nasce intorno al Gerrei Astrofest si interseca con i progetti di accoglienza e ospitalità privati e pubblici che il Gal Sgt ha finanziato nel territorio".

Tra gli eventi più attesi ci saranno le osservazioni del cielo notturno, realizzate grazie alla collaborazione con l'Associazione Astrofili Sardi e il Gruppo di Fotografia Astronomica Sardegna, che guideranno i partecipanti nella scoperta delle meraviglie celesti. Un appuntamento che si affianca ai laboratori per bambini, alle mostre scientifiche e alle conferenze tematiche tenute da esperti del settore.

Il gran finale è previsto per l'8 giugno, sempre a San Basilio, con un astrotrekking tematico sul Sistema Solare che partirà all’alba dal centro urbano e raggiungerà il Sardinia Radio Telescope, regalando ai partecipanti l’esperienza unica di camminare tra natura e cielo.

Il programma completo del Gerrei Astrofest è disponibile sul sito ufficiale del festival, confermando l’evento come un’occasione unica per scoprire l’astronomia e vivere il territorio del Gerrei in tutta la sua bellezza.