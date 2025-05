Attualità L'osservatorio di Guerrini: L'avvocato Riccardo Fercia

L'avvocato Riccardo Fercia. È l'uomo del giorno. Nel caso della presunta decadenza della Governatrice della Sardegna, Alessandra Todde. Sulla sua posizione di componente del Collegio di Garanzia elettorale della Corte d'Appello di Cagliari si sono accesi i riflettori. Il due maggio scorso a Fercia è stato revocato il mandato di difendere in giudizio il Collegio. E la cosa ha fatto gridare allo scandalo gli oppositori politici della Todde. Il verbale di quella seduta è stato secretato. Per ragioni di privacy: potrebbe danneggiare l'avvocato Fercia. Al quale è stato peraltro consegnato affinché possa prenderne atto e difendersi. Lo stesso Fercia potrebbe svelarne il contenuto. Chiarendo la questione. Che riguarderebbe un supposto suo comportamento non idoneo. C'è peraltro un altro verbale non secretato. Ed è quello che si riferisce alla seduta del 3 aprile in cui Fercia chiede di essere nominato difensore del Collegio (a titolo gratuito). La votazione si risolve, come quasi sempre accaduto, con il punteggio di 4 a 3, con voti favorevoli di Conti, Bene, della Presidente Cucca e dello stesso Fercia. Che ha quindi votato per sé stesso. C'è un altro particolare: il magistrato Alterio (voto contrario) ha chiesto che "venga messo a verbale di essere stato per 3 volte interrotto dal prof. Riccardo Fercia", segno di un evidente clima di tensione e contrasto. Come si ricorderà, pochi giorni dopo, la dottoressa Cucca è andata in pensione. Ed al suo posto è subentrato come facente funzioni il dottor Poddighe, secondo i criteri automatici di anzianità e ruolo. Come prevede la legge. Caso analogo a quello che ha portato alla nomina della dottoressa Marcella Marchioni ad essere nominata Segretario Generale della Regione in attesa del subentro del dottor Annichiarico, dopo le improvvise dimissioni di Giovanni Deiana. La Marchioni è la moglie del dottor Poddighe. E questo ha scatenato, da parte del cdx, forti polemiche. Pur trattandosi, anche in questo caso, di un atto dovuto. Sia il dottor Poddighe che la dottoressa Marchioni andranno in pensione tra pochi mesi. Su tutte queste connessioni il cdx ha puntato il dito interessando il ministro Nordio e il CSM. Mario Guerrini.