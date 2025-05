“A Pesca di Rifiuti” fa tappa a Sorso: tra tutela ambientale, sport e archeologia nella baia di Santa Filitica

Sarà la suggestiva baia di Santa Filitica, sul litorale di Sorso, a ospitare domenica 18 maggio l’edizione 2025 di “A Pesca di Rifiuti”, l’iniziativa che unisce tutela ambientale e attività sportiva, con un respiro scientifico e un profondo radicamento territoriale. L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico previa iscrizione sul sito www.apescadirifiuti.it, coinvolgerà subacquei, apneisti, volontari e cittadini in un’azione collettiva di clean-up del fondale e della costa.

Un tratto di mare di particolare pregio paesaggistico, che lambisce i resti di un antico insediamento romano-bizantino, farà da scenario alla manifestazione. Qui, i partecipanti saranno chiamati a una vera e propria “gara di pesca”, ma non per pesci: il bottino da catturare saranno i rifiuti abbandonati nei fondali e lungo la costa, in un’azione coordinata e monitorata da biologi marini, associazioni ambientaliste e scout locali.

Organizzata dall’ASD Isula Fishing Club Sardegna, in collaborazione con il Comune di Sorso, la società Gesenu, la Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto) e sostenuta dalla Fondazione di Sardegna, la manifestazione ha un chiaro obiettivo: sensibilizzare la cittadinanza sull’impatto del marine litter e avviare un intervento sistemico di studio, gestione e prevenzione dell’inquinamento marino.

A partire dalla tappa di Sorso, infatti, prenderà avvio un progetto scientifico triennale, coordinato dal biologo marino Andrea Alvito, che analizzerà quantità, tipologie e distribuzione dei rifiuti raccolti per misurarne l’impatto sugli ecosistemi costieri e valutare l’efficacia degli interventi di pulizia subacquea. Il progetto si concluderà con la pubblicazione di un report tecnico, che rappresenterà un contributo concreto alla conoscenza e alla gestione del fenomeno a livello mediterraneo.

A conferire ulteriore rilevanza all’evento saranno le presenze del Team Azzurro Fipsas, vicecampione del mondo di pesca in apnea, con Luigi Puretti, Alfonso Cubiciotto e Andrea G. Fazolari, e dei campioni italiani Fabio Dessì e Cinzia Cara, che parteciperanno in qualità di ambassador della manifestazione.

Il programma prevede l’inizio delle attività alle 9:00 con il ritrovo presso la spiaggia di Santa Filitica, facilmente raggiungibile seguendo la SS200 dell’Anglona, direzione Marritza–Punta Tramontana, con riferimento per l’area archeologica “Villa Romana Santa Filitica”. Dopo il briefing tecnico e gli interventi introduttivi, le attività di raccolta si svolgeranno tra le 10:00 e le 12:00. Seguirà un rinfresco per tutti i partecipanti e, nel pomeriggio, gli approfondimenti scientifici, gli interventi degli organizzatori e le premiazioni.

La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti sarà curata da Gesenu, sponsor tecnico dell’iniziativa e gestore del servizio di nettezza urbana in diversi comuni sardi.

In un momento storico in cui la salute dei mari è al centro delle agende ambientali internazionali, “A Pesca di Rifiuti” conferma il proprio valore come strumento di partecipazione civica, educazione scientifica e salvaguardia concreta del patrimonio naturale e culturale della Sardegna.