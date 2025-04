Attualità Pasqua e Pasquetta all'insegna dell'arte: i Musei Civici di Cagliari aperti al pubblico domenica 20 e lunedì 21 aprile

A Cagliari Pasqua e Pasquetta all'insegna dell'arte: l’assessorato alla Cultura, spettacolo e turismo comunica che i Musei Civici saranno regolarmente aperti domenica 20 nel consueto orario dalle 10 alle 18. Apertura straordinaria, poi, lunedì 21, sempre con orario 10-18 La Galleria Comunale d’Arte ospita un’ampia raccolta di opere d’arte del Novecento. L’esposizione permanente comprende la Collezione Ingrao, costituita dalle opere dei più grandi maestri italiani del Novecento, tra cui Umberto Boccioni, con trentuno opere fra dipinti e disegni, Giacomo Balla, Mario Sironi, Fortunato Depero, Gino Severini, Filippo De Pisis, Carlo Carrà, Ottone Rosai e Mario Mafai. A Giorgio Morandi è dedicata la sala che espone tre oli, nove disegni e l’importante carteggio fra l’artista e il collezionista Ingrao. Mino Maccari è presente con quaranta opere, che costituiscono la più rappresentativa esposizione in un museo pubblico dell’artista. A Francesco Ciusa, tra i maggiori artisti sardi del Novecento, è dedicata la sala omonima, che espone le sue sculture in gesso, primo nucleo della Collezione Civica di artisti sardi. Inoltre le sale del primo piano ospitano una personale temporanea dedicata al lavoro dell’artista Pastorello dal titolo Tutto il peso del mondo, a cura di Alessandra Menesini. Fino al 18 maggio 2025 il Palazzo di Città ospita invece Memoria e visioni, l’arte in Sardegna nelle collezioni civiche, una selezione di oltre cinquanta opere poco conosciute provenienti dalla Collezione Sarda e dalla Collezione d’Arte Contemporanea “Ugo Ugo”. La mostra abbraccia un arco cronologico che va dal 1859 alla fine degli anni Ottanta. Un’occasione per ritrovare i grandi nomi dell’arte sarda con opere che hanno costruito la storia dell’arte e fanno parte della storia culturale della nostra città, rendendo i Musei Civici un punto di riferimento per il grande pubblico. Infine il Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu” situato all'interno della Cittadella dei musei. La collezione, donata al Comune di Cagliari nel 1914 dal collezionista cagliaritano Stefano Cardu, è costituita da una notevole varietà di oggetti d'arte di origine e culture asiatiche diverse, datati dal 1400 al 1800: sculture, argenti, porcellane, armi, manoscritti e preziose tempere siamesi. La preponderanza degli esemplari provenienti dal Siam, l'attuale Tahilandia, fa si che il museo costituisca la più grande raccolta di arte siamese presente in Europa: nella giornata di domenica il museo propone visite guidate alle 11 e alle 16.