Attualità L'Alguer comune gentile, fa già ridere così Ad Alghero si fa tanto sport - Ancora non si è capito bene quale Tutti si mandano gentilmente a quel paese

L'Alguer è diventata un comune gentile. Grande successo per l'Advucat. Lo Re per festeggiare gli ha rubato la citazione del Papa, chiamando anche Susanna in causa. Che ossessione. Chissà se riuscirà gentilmente a rispondergli. Un altro argomento caro in questi giorni è lo sport. Finalmente!



Lo sport fa bene alla salute. O almeno così si dice. Da qualche giorno nella Riviera del Corallo si passano in rassegna gli sport. Da chi lancia documenti, chi li nasconde, chi li accartoccia e chi li prende a calci e a pugni. E così nelle bumbollas in salsa algherese viene fuori che la Rifondazione di Verru non sia gestita dal cda ma da JPM. Eh sì, proprio così. Gli hacker dei Balilla hanno scoperto l'arcano. E ora chi glielo dice al Pifferaio? Ha fatto abdicare Verru, abbattuto in una battaglia social. Anche quello è sport! Qualcuno dice che dietro ci fosse A'Logu insieme all'Annunziatore ma sarà vero? chissà cosa dirà San Marco. Sarà contento eventualmente dei suoi pupilli? Si sa che il futuro è un'illusione, forse un'illusione dal passato.



Stone è tornato a parlare. Qualcuno gli ha consigliato di spararla sempre più grossa, così da passare alla storia. Attento che Piff e Lo Re ne reclamano già lo scettro. Quanto gli piace tenerlo in mano, una brama insaziabile. E comunque Stone l'ha detta: "per tre anni Alguer Vella blindata, manco Pyongyang". Sarà anche quello sport? A chi la spara più grossa e lontano.



Poi ci sono quelli di SpezzaCoc che vogliono spazio. Glielo ha promesso Colle del Tormento. Mamma mia che casì! Strano che non si sentano più lamentarsi i maratoneti, chi si dimentica dello scazzo con il vecchio Bianconero. Ah, lo sport! Meno male che al Mariotti ci pensa RedHotChilliPepe, a calci e pugni. Ad Alghero lo sport sembra fare male, più lo vuoi fare e più s'abbaraglian. Ma quello non è sport, forse. Comunque diciamolo una volta per tutte: "fare sport non significa organizzare una manifestazione sportiva". Roba da azzeccagarbugli manzoniani.



Giusto per chiudere con uno sport noto nell'Alguer che, dopo la risoluzione in consiglio comunale, ritorna di moda "metti tavolino, togli tavolino", pensavamo di aver finito e invece forse si avvicina il Vietnam minacciato da Italo. Chi por!



Oh ma il Ciuf Ciuf speciale che fine ha fatto? Eh tutte le interrogazioni urgenti su tutto? E il campo boe? E la non, quasi ZTL del padrone del faro? E Villa Maria Pia? Pronta per il grande passo? Pif freme, ha già preparato le forbici per tagliare il nastro. L'ultimissima: il Grande Piccolo Balilla gli ha fatto le fusa, incredibile ma vero. Pif gli ha risposto "Vestatan". Cuoricini infranti. Quelli veri sono in Consiglio. Tutta salute, tutto sport, sempre con gentilezza, mi raccomando!