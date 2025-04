Attualità L'osservatorio di Guerrini: In che mani sono i vitali collegamenti marittimi della Sardegna?

In che mani sono i vitali collegamenti marittimi della Sardegna. Un nuovo scandalo si affaccia sulla Tirrenia. Ne dà notizia l'unione Sarda on line. Che parla di un nuovo filone dell'inchiesta che nei giorni scorsi ha portato al sequestro di tre navi. Viene così alla luce che la Compagnia di Navigazione, in cambio di "favori", forniva biglietti gratis a "magistrati, militari e funzionari". Ci sono 40 indagati per corruzione. I beneficiari del sistema corruttivo - secondo l'inchiesta - avrebbero usufruito di viaggi gratuiti con carte "Gold" distribuite dalla Società marittima. La Procura di Genova ha chiesto gli arresti domiciliari per due indagati e 11misure interdettive. È lo stile che spiega lo stato vergognoso dei collegamenti marittimi della Sardegna. In tutte le sue clamorose e riprovevoli inefficienze. Mario Guerrini.