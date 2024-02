Andiamo alla scoperta dei nuovi mini giochi che spopolano online

I mini giochi stanno spopolando sempre di più sul web. Complici la velocità di fruizione, l’accessibilità a chiunque e in qualsiasi momento, la possibilità di vincere premi reali e le grafiche accattivanti in stie videogames, hanno di fatto preso il sopravvento rispetto ai vecchi mezzi di intrattenimento. In questo articolo siamo andati alla scoperta dei nuovi mini giochi online.

Detti anche quick games, o soft games, si tratta di giochi digitali, fruibili in versione desktop o mobile, caratterizzati da partite brevi e molto dinamiche. La semplicità delle regole e la rapidità nel gameplay li rendono perfetti per riempire i tempi morti, le pause caffè al lavoro o i viaggi sui mezzi di trasporto. Di certo siamo lontani anni luce da giochi classici come la morra .

I quick games si caratterizzano per avere una vasta disponibilità di titoli, tali da riuscire a intercettare i gusti di qualsiasi utente. Giochi di puzzle in stile Tetris o Candy Crush; giochi di Carte come blackjack o solitario; giochi di Abilità come Fruit Ninja o Flappy Bird; giochi di Strategia come Clash of Clans o Chess; oppure giochi di Ruolo, come AdventureQuest o Genshin Impact. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. In particolare, quelli che più di altri sono riusciti a catturare l’interesse di una vasta fetta di popolazione sono tre: Aviator, Goal Mine e Il Forziere Pirata. Vediamoli uno per uno.

Aviator è stato uno dei prodotti più innovativi del web. Realizzato dalla casa produttrice Spribe nel 2019, è diventato in pochissimo tempo tra i più popolari quick games online. Aviator unisce casualità e abilità in un unico prodotto, con una grafica semplice e minimalista che rilassa e coinvolge allo stesso tempo. Lo scopo del gioco è semplice: bisogna effettuare una puntata, aspettare che l’aereo prenda il volo e restare il più possibile a bordo prima che questo scompaia dallo schermo. Più sapremo restare in gioco e più sarà alto il moltiplicatore associato alla puntata, ma senza esagerare. Quando l’aereo sparisce dallo schermo porta con sé tutte le puntate non ritirate.

Inoltre, in Aviator c’è un lato social che consente ai giocatori di interagire con gli altri utenti, osservare le strategie di gioco, consultarsi, ecc. Il tutto è arricchito da interessanti bonus e promozioni associate al prodotto di punta Spribe ( il funzionamento del bonus è ben spiegato da aviatorcasino.info ). Il secondo titolo che merita una menzione speciale è Goal Mine. Prodotto da Esa Gaming e disponibile nei migliori casino online, si tratta di un quick game che ha saputo unire le dinamiche del vecchio campo minato, anche conosciuto come prato fiorito, con il gioco del calcio. Effettuando l’accesso ci si trova in un campo da calcio, definito da una griglia 5x5, il cui scopo è avanzare fino alla porta per effettuare un tiro e provare a fare gol. Come nel campo minato, gli impedimenti sono nascosti, dunque bisognerà avanzare a intuito. Più si va avanti, più sono alti i moltiplicatori associati alla puntata iniziale, con la possibilità di ottenere fino a venti volte (20x) il costo di giocata.

Infine, Il Forziere Pirata, realizzato da Next Digital e disponibile anche in versione di prova totalmente gratuita. Si tratta di un gioco dalla dinamica davvero molto intuitiva, adatto perciò anche a giocatori meno esperti: dopo aver selezionato il costo di giocata, da un minimo di 0,25€ fino a un massimo di 100€, bisogna scegliere uno dei tre forzieri posizionati sull’isola dei pirati. Se nel forziere selezionato è presente un moltiplicatore, si vince il relativo premio, in caso contrario si perde e si passa alla successiva. Un gioco molto veloce e adatto anche a chi di tempo ne ha davvero poco ma non vuole rinunciare a un po’ di svago.