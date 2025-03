Hub4Fin, dalla Camera di Commercio di Sassari un ponte tra imprese e finanza alternativa

L'isola lotta contro la crisi economica, dove l'accesso al credito tradizionale diventa sempre più difficile per le piccole e medie imprese, per questo nasce Hub4Fin - centro di accompagnamento alla finanza, il progetto strategico promosso dalla Camera di Commercio di Sassari. Un'iniziativa unica in Italia, ideata con la collaborazione di tutte le Camere di Commercio sarde, delle Università di Sassari e Cagliari, e del Banco di Sardegna, per costruire nuovi percorsi finanziari e accompagnare concretamente le imprese dell'isola verso l'innovazione. L'obiettivo di Hub4Fin non è semplicemente di fornire generiche linee guida o consulenze superficiali, ma di creare un vero e proprio ecosistema in cui le imprese possano finalmente avvicinarsi, con sicurezza e competenza, al mondo della finanza alternativa. È infatti proprio questa la chiave dell'intero progetto: guidare gli imprenditori locali verso canali di finanziamento che finora, per molti, erano considerati lontani e poco accessibili—come minibond, crowdfunding, private equity, venture capital, quotazioni in borsa, direct lending e invoice trading. Ma in cosa consiste, nel concreto, questa iniziativa?

Innanzitutto, Hub4Fin offre un percorso di accompagnamento gratuito e personalizzato per ciascuna impresa partecipante. Non si tratta di conferenze o di generiche consulenze, ma di un reale percorso di mentoring, coaching e assistenza tecnica. Le imprese, candidandosi, potranno avvalersi del supporto di professionisti qualificati: mentor, coach e advisor che affiancheranno gli imprenditori nell'analisi della propria situazione aziendale, nella strutturazione del proprio modello di business e nella definizione di strategie finanziarie su misura. Questo passaggio è cruciale: ogni azienda riceverà un piano di crescita personalizzato, dettagliato, costruito su dati reali e su obiettivi concreti, mirato non solo a sopravvivere, ma a competere e innovare. È proprio la componente formativa, insieme al supporto tecnico continuativo, che rende Hub4Fin particolarmente interessante e diversa dalle altre iniziative proposte finora sul territorio sardo. L'importanza strategica di questo progetto è stata già evidente negli incontri informativi svolti dalla Camera di Commercio di Sassari nelle scorse settimane. Eventi partecipati, che hanno visto il coinvolgimento diretto di imprenditori locali, istituzioni finanziarie e rappresentanti delle università. Uno dei momenti più significativi è stato certamente l'incontro digitale del 12 febbraio scorso, dedicato espressamente a illustrare come funzionano nella pratica le nuove forme di finanziamento alternativo. Le domande degli imprenditori hanno fatto emergere chiaramente una necessità diffusa: quella di conoscere e utilizzare concretamente strumenti finanziari più moderni, veloci e soprattutto alla portata delle imprese più piccole, spesso escluse dai finanziamenti tradizionali.



