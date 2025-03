I fratelli coltelli hanno trovato un nuovo obiettivo: il partito di A' Logu

Intanto il treno ad idrogeno ha il suo sceriffo. L'africano ha preso il comando e ha detto come prima dichiarazione: "eh dai non la starete prendendo troppo sul serio, su". Grazie Scipio stavamo iniziando a preoccuparci. Lo Re oggi parla di pesca, di sanità, di merenderie, di parchi, di pompieri. Il solito fritto misto. Ogni giorno stila quindici comunicati ma alla fine ne invia solo 3 o 4. Aspetta quando andrà in regione quanti ne tirerà fuori, perchè lui l'ha detto punta in alto. Quando è andato in Regione e in provincia a parlare dev'essere che gli è piaciuto il profumo dell'aria. Chissà magari lì l'assessorato all'ambiente glielo danno senza "staffetta". Il suo problema è che quando parla di sanità fa scricchiolare le sedie, e non solo, degli amici delle botteghe oscure mazziniane. La solita mina vagante. La domanda è: fino a quando lo reggeranno? Togliattino pensaci tu!



Altro tema scottante: ma Colle del Tormento che fine ha fatto? Ha detto che voleva vederci chiaro su Calabona ma poi dev'essere che ha chiuso gli occhi per paura. Dev'essere che quando gli sono andati a fuoco i riccioli si è dato una calmata, forse non vuole più diventare il nuovo Lo Re, peccato. Tra parcheggi a pagamento e mine su Calabona stava facendo passi da gigante, quasi esplosivi. Oggi fanno riunione con gli amici di lista. Chissà che tiri fuori qualche altro video accalorato per spaccare la maggioranza magari Susanna e Sant'Agostino lo terranno a bada insieme a Ramon I. Rimaniamo in allerta insieme a quelli della maggioranza. E tutto il resto è noia, no, non ho detto giunta.

Dicevamo, per colpa dell'elezione di A'logu i fratelli hanno iniziato uno scazzo senza fine contro i cavalieri. Quello di Sassari li ha snobbati ha detto che lui parla solo con i pezzi grossi. Ma loro hanno un solo obiettivo: San Marco. Finché San Marco non si manifesterà non la smetteranno. Vogliono sentire dalla sua voce che gli vuole bene. Incompresi. A'logu ci ha anche provato a rispondere ma niente, non se lo sono filato. Incompreso anche lui. Chissà magari tra incompresi ci si potrebbe ritrovare. In fondo, come abbiamo detto anche Mia Martini suggeriva che prima ci si odia e poi ci si ama. Ma no dai questo è troppo, è solo fantapolitica. San Marco fatti sentire!