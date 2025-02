Sul set di Riccardo Milani: al via le riprese in Sardegna





Marras è il pastore che, alcuni anni fa, fece parlare di sé per aver difeso la sua terra dall'assalto di un gruppo imprenditoriale intenzionato a costruire un mega resort nella zona di Capo Malfatano. L'ambientazione autentica e la scelta di attori locali conferiscono alla pellicola un forte legame con la realtà isolana, sottolineando le tensioni tra progresso e tutela del territorio. Un'opera che si preannuncia capace di raccontare con sensibilità una delle tante battaglie per la difesa dell'identità e del paesaggio sardo.

Le riprese del nuovo film di Riccardo Milani, La vita va così, prodotto da Our Film, sono iniziate a Cagliari. La pellicola vede protagonisti Virginia Raffaele, Diego Abatantuono e Aldo Baglio, con le riprese che si concentreranno principalmente nel sud della Sardegna, in particolare nel territorio di Teulada. La storia racconta di una comunità stretta tra il sogno del lavoro e la difesa del proprio territorio. Nel cast figurano numerosi interpreti sardi, tra cui spicca Ignazio Mulas, non professionista, scelto per il ruolo di Ovidio Marras.