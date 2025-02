UFO nei cieli di Oristano? L’avvistamento all’ex Zuccherificio e le strane scie nei cieli della Sardegna

Il cielo sopra Oristano è tornato a far parlare di sé con un nuovo avvistamento che riaccende il dibattito sul fenomeno UFO in Sardegna. A riferirlo è Alfonso Canfora, esperto di brevetti e invenzioni nel settore sportivo, che ha raccontato la sua esperienza vissuta in prima persona nei pressi dell’ex Zuccherificio di Oristano.

Secondo la sua testimonianza, il fenomeno si è verificato durante un’esercitazione aerea nei cieli della provincia oristanese. Due velivoli militari, impegnati in manovre di addestramento, hanno lasciato dietro di sé scie irregolari. All’improvviso, da una di queste scie, è apparsa una sfera di colore turchese, roteante su se stessa a bassa velocità. L’oggetto si è mosso da est a ovest, fino a scomparire dietro un’area boschiva di eucalipti, impedendo ulteriori riprese.

L’oggetto, secondo la ricostruzione tridimensionale realizzata dallo stesso Canfora, presentava delle escrescenze semisferiche simmetricamente distribuite sulla sua superficie. Questa caratteristica peculiare, afferma l’osservatore, lo distinguerebbe da qualsiasi aereo, drone convenzionale o fenomeno atmosferico noto. Inoltre, l’assenza totale di rumore durante il suo volo, a circa 70-80 metri dal suolo, escluderebbe qualsiasi origine convenzionale.

L’avvistamento è avvenuto nel luogo in cui si stanno fabbricando giocattoli a tema alieno, un dettaglio curioso che sembra intrecciarsi con un altro enigma irrisolto della zona. Il caso richiama alla memoria un episodio inquietante degli anni ‘90, oggetto di indagine da parte del Centro Ufologico Nazionale (CUN): il tentato rapimento del sacerdote Giuseppe Madau e del suo cane, avvenuto nei pressi del seminario.

Un legame tra i due eventi? Una semplice coincidenza o la Sardegna custodisce ancora segreti che sfuggono alla comprensione scientifica? Il cortometraggio "Area Z - Misteri Oristanesi", attualmente in lavorazione, intende esplorare proprio questi interrogativi, alimentando il fascino e il mistero che avvolgono il cielo della Sardegna.

Di certo, chi ha assistito alla scena non ha dubbi: qualcosa di inspiegabile si è manifestato nei cieli di Oristano.