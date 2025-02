Dal mito alla paranoia: come la teoria cazara ingloba alieni, Hitler e il teletrasporto

Dopo aver esaminato le basi storiche della teoria cazara e la sua strumentalizzazione ideologica, resta da affrontare la sua forma più estrema: quella che intreccia miti fantascientifici, distorsioni storiche e una narrazione globalista apocalittica. Non si tratta più solo di una teoria sulle origini degli ebrei ashkenaziti, ma di un vero e proprio sistema di credenze che si spinge fino a includere alieni, teletrasporto e la presunta missione nazista di sterminare i cazari per liberare il mondo.

Uno degli aspetti più bizzarri della teoria cazara nella sua versione moderna è il tentativo di legarla a fenomeni inspiegabili e pseudo-scientifici. Alcuni teorici sostengono che i cazari non fossero semplicemente un popolo convertito all’ebraismo, ma una razza ibrida creata da entità extraterrestri, con lo scopo di infiltrarsi nella società umana e controllarla attraverso le élite finanziarie e politiche. Secondo questa narrativa, la caduta del Khaganato cazaro non sarebbe stata causata dalla pressione di Rus' e Bizantini, ma da una battaglia segreta contro un’altra civiltà avanzata che avrebbe utilizzato tecnologie come il teletrasporto per spazzare via la minaccia cazara.

Questa variante della teoria si inserisce nel filone del cosiddetto "revisionismo cosmico", che rielabora la storia umana attraverso il filtro della fantascienza. In questo contesto, i cazari sarebbero stati i precursori di una casta segreta che, grazie a tecnologie sconosciute al resto dell’umanità, avrebbe conservato il potere nei secoli, manipolando eventi come la Rivoluzione Russa, la creazione della Federal Reserve e persino il programma spaziale americano. Un’idea completamente priva di fondamento, ma che riscuote successo in certi ambienti legati al complottismo anti-globalista.

Un altro elemento ricorrente è il tentativo di reinterpretare la Seconda Guerra Mondiale attraverso la lente della teoria cazara. Secondo alcune frange dell’estrema destra complottista, Hitler non avrebbe perseguitato gli ebrei per ragioni ideologiche, ma perché consapevole della vera natura dei cazari. In questa visione distorta, il Führer sarebbe stato un liberatore che tentava di sradicare una cospirazione millenaria, ma sarebbe stato fermato dagli alleati, inconsapevoli pedine della stessa élite cazara che governerebbe il mondo ancora oggi.

Si tratta di una narrazione che, oltre a essere palesemente antisemita e negazionista, cerca di riabilitare Hitler trasformandolo in una sorta di eroe anti-sistema. Tuttavia, questa versione non regge a nessuna analisi storica seria. L’ideologia nazista si basava su una concezione razziale ben definita, che non faceva distinzioni tra "cazari" ed ebrei. La Shoah fu un progetto sistematico di sterminio e non un tentativo di "liberazione dal dominio cazaro", come sostengono alcuni revisionisti.

Un altro tassello della teoria cazara riguarda il presunto ruolo della Russia come forza di resistenza contro il dominio globale dell’élite cazara. Secondo questa narrativa, il popolo russo – erede dei guerrieri che distrussero il Khaganato nel X secolo – sarebbe ancora oggi in guerra contro la stessa casta che domina l’Occidente attraverso banche, multinazionali e governi ombra. Vladimir Putin, in questo contesto, viene dipinto come un nuovo zar che lotta contro le stesse forze che tentarono di sottomettere la Rus' di Kiev mille anni fa.

Questa visione ha trovato terreno fertile soprattutto nella propaganda filorussa e nei circoli sovranisti occidentali, che vedono nella Russia un baluardo contro il globalismo e l’influenza delle élite finanziarie internazionali. Tuttavia, l’idea che Putin sia impegnato in una lotta millenaria contro un’invisibile élite cazara è una costruzione priva di qualsiasi riscontro storico, utile solo a giustificare determinate narrative geopolitiche.

Alla luce di queste evidenze, possiamo concludere che la teoria cazara non è solo un falso storico, ma un modello esemplare di come la disinformazione si diffonda e si adatti ai contesti politici e sociali. Partendo da una premessa errata – la presunta origine cazara degli ebrei ashkenaziti – questa narrazione si è evoluta nel tempo, inglobando elementi di fantascienza, revisionismo storico e propaganda geopolitica.

Il suo successo non dipende dalla solidità delle prove, ma dalla sua capacità di adattarsi a diverse ideologie e paure collettive. Che si tratti di alieni, teletrasporto, Hitler o Putin, la teoria cazara continua a reinventarsi per rispondere ai bisogni di chi cerca spiegazioni semplicistiche e manichee per fenomeni complessi. E finché esisterà il bisogno di un capro espiatorio, queste teorie troveranno sempre nuovi modi per sopravvivere.