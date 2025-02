Podcast: la narrazione che scivola nelle orecchie e riscrive la nostra attenzione

Un tempo, le storie venivano tramandate oralmente attorno ai fuochi accesi nelle notti buie. Oggi, quei racconti si sono trasformati in file audio che passano da una piattaforma all’altra, ma la loro essenza non è cambiata: raccontare il mondo, decifrarlo, spiegarlo. Con la differenza che oggi lo facciamo mentre cuciniamo, corriamo o affrontiamo la fila al supermercato. È questa versatilità che li rende irresistibili. Un’arte antica adattata al caos moderno.





Ma perché il True Crime, su tutto, esercita una presa così forte su milioni di ascoltatori? Forse perché il crimine, quando è narrato con la giusta tensione e distacco, ci rassicura che l’orrore può essere controllato, confinato in storie di altri. Un’illusione, certo. Ma irresistibile. Il crimine irrisolto è un enigma che ci fa sentire parte di un’indagine, come se decodificare le storie altrui potesse restituirci una qualche forma di controllo sulla nostra vita. Eppure, questo genere non è solo macabro intrattenimento: riflette la società, la disegna nei suoi contorni più oscuri, costringendoci a guardarci dentro. Le statistiche dicono che a divorare i podcast di True Crime sono soprattutto le donne, le “detective dell’ascolto”. Non è un caso. Le donne, spesso bersaglio o vittime del crimine nella realtà, cercano risposte e vogliono comprendere le dinamiche del male per imparare a riconoscerle, o forse per esorcizzarle. Un podcast ben fatto è una sinfonia narrativa, e non basta solo un buon contenuto per attrarre il pubblico.





Serve una voce che sappia modulare tensione e leggerezza, che sussurri e scuota, che sappia essere calda e rassicurante o gelida e inquietante. La voce è la spina dorsale di un buon podcast. Un narratore che non si vede ma si sente, che crea immagini più potenti di qualsiasi video. È questo il segreto del successo: non ci mostra niente, ma ci fa vedere tutto. In un mondo che ci bombarda di immagini, il podcast fa l’esatto opposto: spoglia la realtà dall’ossessione visiva e la restituisce all’immaginazione. Ci invita a tornare a quella dimensione intima, primordiale, in cui il racconto prende vita dentro la mente di chi ascolta. Il podcast è anche un simbolo della nostra frammentazione moderna. Non ci accontentiamo più di un’unica storia, vogliamo saltare da un genere all’altro, da una narrazione all’altra. Si passa dal crimine alle storie di vita e crescita personale, dalle news alla scienza, alla cultura. Non è un disordine sterile, ma un riflesso del nostro tempo: la curiosità è diventata onnivora.





Il podcast è l’unico formato che riesce a seguirci ovunque, mentre lavoriamo, cuciniamo o ci alleniamo. E lo fa senza mai chiedere di essere al centro della nostra attenzione. Perché non ha bisogno di essere guardato, basta sentirlo. Ma con questa frammentazione nasce anche un nuovo tipo di ascoltatore: meno fedele, più esigente. Oggi si sceglie un podcast come si sceglie un film su una piattaforma streaming. E, proprio come accade con i film, pochi riescono a rimanere scolpiti nella memoria collettiva. Questo è il rischio della sovrapproduzione: perdere l’anima delle storie. Ma è un rischio che, per ora, vale la pena correre. Se c’è una lezione che il podcast ci sta insegnando, è questa: non tutto deve essere veloce. In un mondo ossessionato dalla rapidità e dalla sintesi, il podcast rallenta il tempo. Ci invita a fermarci e ad ascoltare, non per estrarre informazioni utili, ma per il puro piacere di lasciarci raccontare una storia. È un ritorno alla narrazione lenta, quella che non si consuma in un minuto di scrolling, ma che ci accompagna per giorni, settimane, lasciando tracce sottili ma indelebili. Forse, è questo il vero motivo per cui il podcast non è una moda passeggera: non segue la frenesia del tempo moderno, la contrasta. E mentre tutti corrono, c’è ancora qualcuno che ascolta, immerso in una narrazione che ha il potere di far dimenticare il rumore di fondo della vita.

C’era un tempo in cui il sapere arrivava dai libri letti al lume di candela, e poi è stato il turno della televisione che ci ha inchiodato al divano. Oggi, nell’era dell’iperconnessione e dei multitasking, non leggiamo più e, spesso, neppure guardiamo. Ascoltiamo. I podcast hanno assunto il ruolo di nuovi narratori, accompagnatori invisibili delle nostre giornate frenetiche. Hanno saputo riempire gli spazi vuoti tra le cose da fare e quelle che rimandiamo, senza mai imporsi con prepotenza, ma insinuandosi dolcemente nelle nostre abitudini.