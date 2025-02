La Sardegna sotto scacco: un'isola contesa tra bellezza e mafia

Il settore turistico, l'agroalimentare e l'energia sono solo alcuni dei comparti dove la criminalità organizzata cerca di mettere radici, sfruttando la vulnerabilità di un'economia spesso fragile. Ma la Sardegna non è solo mafia. È anche terra di persone oneste, di imprenditori coraggiosi, di amministratori che si battono per la legalità. È una regione che non vuole arrendersi alla criminalità e che cerca, con fatica, di costruire un futuro diverso. La lotta alla mafia in Sardegna richiede un impegno corale, che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine, società civile e singoli cittadini. È necessario denunciare gli illeciti, smascherare i responsabili e promuovere una cultura della legalità e della trasparenza. Come diceva Giovanni Falcone, "La mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un inizio, una evoluzione e una fine". E Paolo Borsellino ci ricordava che "Se la gioventù le negherà il consenso, la mafia svanirà come neve al sole". Il loro coraggio, insieme a quello di tanti giornalisti caduti per mano della mafia, ci sprona a non abbassare la guardia e a combattere la criminalità organizzata con ogni mezzo. Solo così sarà possibile liberare la Sardegna dalla morsa della mafia e garantire un futuro di sviluppo e prosperità per tutti.

La Sardegna, terra di contrasti e incantevoli paesaggi, si trova a fronteggiare una realtà sempre più allarmante: la presenza della criminalità organizzata. Un tempo considerata un'isola "immune" alle dinamiche mafiose radicate in altre regioni italiane, oggi la Sardegna è diventata un crocevia di interessi illeciti, con organizzazioni criminali che sfruttano le debolezze del territorio e le difficoltà economiche per espandere i propri affari. La mafia in Sardegna ha assunto forme nuove e subdole: non più azioni eclatanti e violente, ma infiltrazioni silenziose nel tessuto sociale ed economico, attraverso la corruzione, il riciclaggio di denaro sporco e l'acquisizione di attività legali.