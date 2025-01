Ferrovia Sassari-Alghero: dibattito pubblico sul futuro del trasporto nel nord-ovest della Sardegna

L’incontro sarà coordinato da Gabriella Esposito, vicepresidente dell'Associazione Maestrale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Raimondo Cacciotto e del presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, seguirà l’introduzione di Mario Bruno, socio fondatore dell’associazione. Tra i relatori interverranno Enrico Fedeli, studioso del Politecnico di Torino specializzato in politiche di mobilità, Alessio Sanna, esperto di ingegneria delle telecomunicazioni con esperienza nella gestione della mobilità urbana, e Roberto Corbia, assessore comunale all'urbanistica e trasporto pubblico locale di Alghero. Saranno inoltre presenti Rosario Musmeci, coordinatore del Comitato Metrotramvia di Sassari, e altri esperti del settore. Dopo le relazioni, il dibattito sarà aperto alla partecipazione del pubblico, con interventi previsti da Giorgio Querzoli, presidente del Comitato Scientifico di Legambiente Sardegna, e rappresentanti di comitati e associazioni cittadine. L’iniziativa rientra tra gli incontri propedeutici della scuola di formazione all’impegno sociale e politico "Progetto Città", mirata ad approfondire temi di rilevanza per il territorio.

Un incontro-dibattito aperto a tutti per discutere il futuro della ferrovia Sassari-Alghero e del suo ruolo nel sistema di trasporto del nord-ovest della Sardegna. L'evento, organizzato dall'associazione culturale "Maestrale", si terrà giovedì 6 febbraio alle ore 18 presso la sala conferenze del Quarter, ad Alghero. L'obiettivo è analizzare i progetti in corso e gli investimenti previsti dal PNRR per il collegamento ferroviario Alghero centro - Alghero aeroporto - Sassari, valutando possibili rimodulazioni per rendere l'infrastruttura più funzionale alle esigenze del territorio e della nascente Città Metropolitana. Saranno affrontati i temi dell'integrazione della ferrovia con il resto del trasporto pubblico e del ruolo delle amministrazioni locali nella pianificazione.