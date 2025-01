Alghero incassa 3 milioni di euro di imposta di soggiorno

La Sardegna, forte del suo richiamo turistico, ha raggiunto nel 2024 un totale di 29,47 milioni di euro raccolti dai circa quaranta comuni che applicano la tassa di soggiorno, con un incremento del 16,9% rispetto al 2023. Le altre località in classifica includono Palau, Villasimius, San Teodoro, Santa Teresa Gallura, Cagliari, Budoni e Golfo Aranci, confermando il successo dell’Isola come meta privilegiata per il turismo estivo.

Nel 2024, Alghero si conferma tra le mete turistiche più gettonate della Sardegna, con un incasso di 3 milioni e mille euro dall’imposta di soggiorno, registrando un incremento del 27% rispetto ai 2,36 milioni dell’anno precedente. Olbia guida la classifica regionale con 3,27 milioni di euro, segnando una crescita del 21,3%, mentre Arzachena, con 2,76 milioni, si piazza al terzo posto, mostrando un aumento più contenuto del 3,8%.