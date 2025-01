Sinistra Italiana si riorganizza e rilancia il sostegno alla Presidente Todde

Proprio Piras ha definito la prossima conferenza d’organizzazione, che culminerà il 9 marzo a livello nazionale, “un momento importante di riflessione sul radicamento del partito e sui temi fondamentali della politica sarda, a partire dal diritto alla salute negato e dall’emergenza sociale e lavorativa che caratterizza l’Isola”. Sinistra Italiana guarda al futuro con l’obiettivo di radicarsi maggiormente sul territorio. “Il governo regionale e la coalizione democratica, autonomista e progressista del Campo Largo costituiscono una grande opportunità di cambiamento e trasformazione sociale”, ha dichiarato la vicesegretaria Golosio, ribadendo che il partito intende rafforzare la propria presenza e organizzazione. In un contesto segnato da sfide complesse, Sinistra Italiana si prepara a un lavoro politico intenso, consapevole delle aspettative poste nei confronti della coalizione che sostiene. La nuova segreteria avrà il compito di tradurre in azioni concrete i principi e i valori che il partito rappresenta, rispondendo alle necessità delle comunità locali. La prova del cambiamento, però, si misurerà solo nei risultati.

Sinistra Italiana in Sardegna si riorganizza e rilancia il suo impegno politico, eleggendo la nuova segreteria regionale e confermando il pieno sostegno alla Presidente della Regione Alessandra Todde. Una mossa che punta a consolidare il partito sul territorio, rafforzando il progetto dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “La Sardegna è fra le prime regioni per numero di iscritte e iscritti in proporzione alla popolazione residente”, ha dichiarato il segretario regionale Eugenio Lai, evidenziando l’importanza del 10,5% raggiunto alle ultime elezioni europee, uno dei migliori risultati a livello nazionale per il partito. La nuova segreteria comprende figure di rilievo: Nicola Comerci (Tempio), la presidente Antonella Chirigoni (Ozieri), la vicesegretaria regionale Liliana Golosio (Sassari), Matteo Castangia, sindaco di Villanovafranca, Roberto Loddo come responsabile della comunicazione (Cagliari) e l’ex deputato Michele Piras (Nuoro), nuovo responsabile regionale d’organizzazione.