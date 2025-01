UGL Chimici-Energia: "Basta tergiversare! O si agisce subito o sarà stato di agitazione regionale per i lavoratori di e-distribuzione"

"Abbiamo già richiamato l’azienda più volte, portando la questione anche davanti alla Prefettura di Sassari alla fine del 2023 e scrivendo ai Prefetti dell’isola a marzo 2024. Ma il silenzio di Enel persiste, mentre i problemi crescono." La realtà sul campo è un bollettino di guerra. I lavoratori del Nord Sardegna, e non solo, sono costretti a turni di reperibilità che Peana definisce "quasi disumani." Operai e tecnici, figure cardine per la sicurezza degli impianti e la continuità del servizio, vivono sotto una pressione psicofisica insostenibile. "Gli straordinari si accumulano, le ore di riposo si riducono, e questo si ripercuote non solo sul lavoro, ma anche sulla vita personale e familiare," continua Peana. Il problema principale è la cronica carenza di personale.





"Nel Nord Sardegna, ad esempio, i tecnici reperibili ruotano in 20 invece che in 24. Questo significa che i territori di Ploaghe, Sorso e Valledoria devono essere gestiti da tecnici di Sassari e Tempio Pausania, compromettendo ulteriormente un sistema già fragile." La denuncia è supportata dai fatti: impianti vecchi e logori, manutenzioni ordinarie inesistenti, mezzi speciali e materiali mancanti. "E-distribuzione deve capire che questo non è solo un problema di efficienza aziendale, ma di sicurezza. Ogni ritardo, ogni disservizio aumenta i rischi per i lavoratori e per la comunità," avverte Peana. Ma il silenzio di Enel non è solo un’offesa ai lavoratori. È un tradimento verso l’intera Sardegna, un’isola che merita un servizio elettrico moderno, sicuro ed efficiente. "Non servono spot televisivi, ma azioni concrete: investimenti sugli impianti, nuove assunzioni e una revisione totale delle aree di intervento. È l’unica soluzione possibile," sottolinea Peana con fermezza.





L’UGL Chimici-Energia non arretrerà di un passo. Se l’azienda non si muoverà, sarà inevitabile proclamare lo stato di agitazione. "Non stiamo chiedendo privilegi. Chiediamo solo che i lavoratori possano svolgere il loro compito in condizioni dignitose e sicure. La Sardegna non può più aspettare." Il messaggio è chiaro: o Enel agisce, o i lavoratori alzeranno la voce. Non c’è più spazio per l’indifferenza.

La Sardegna è al limite. E-distribuzione, il concessionario del servizio elettrico, sembra sorda alle denunce che da anni si ripetono con crescente urgenza. La situazione non è più sostenibile: impianti al collasso, mezzi insufficienti, personale esausto e territori sempre più vasti da gestire. Il segnale è chiaro e inequivocabile: o si interviene immediatamente o i lavoratori saranno costretti a proclamare lo stato di agitazione a livello regionale. "La situazione che UGL Chimici-Energia denuncia da anni non può che essere condannata," afferma il segretario regionale Franco Peana.