Gli smartwatch e il veleno invisibile: un’altra eredità del progresso

Con il tempo, si assorbe attraverso la pelle, insinuandosi silenziosamente nei nostri corpi. La tecnologia, con il suo fascino irresistibile, ci ha ancora una volta illusi. Ci fidiamo, accettiamo senza domande. Ci convinciamo che l’innovazione sia sempre e comunque un passo avanti, senza fermarci a riflettere su cosa potremmo perdere lungo la strada. E mentre indossiamo questi strumenti che promettono di renderci più sani e più consapevoli, ignoriamo che potrebbero trasformarsi in un pericolo invisibile. La domanda è semplice e terribile al tempo stesso: quanto conosciamo davvero le cose che portiamo a contatto con il nostro corpo ogni giorno? Quanti altri segreti si nascondono dietro le promesse scintillanti del progresso? Non si tratta solo di scienza, ma di responsabilità. Chi vigila? Chi tutela la nostra salute? Forse è arrivato il momento di smettere di rincorrere a occhi chiusi ogni nuova tecnologia e di iniziare a pretendere trasparenza, sicurezza e verità. La fiducia cieca nella modernità ha il suo prezzo. E, se non stiamo attenti, rischia di essere un prezzo troppo alto da pagare.

Gli smartwatch, simbolo di modernità e controllo sulla nostra quotidianità, nascondono un’insidia silenziosa. Un’indagine dell’Università di Notre Dame ha portato alla luce una verità scomoda: i cinturini di gomma di questi dispositivi contengono acido perfluoroesanoico (PFHxA), una sostanza chimica della famiglia dei PFAS, tristemente nota per le sue proprietà cancerogene. È un paradosso grottesco. Oggetti che indossiamo per monitorare la nostra salute, per contare passi, battiti e calorie, potrebbero, in realtà, avvelenarci lentamente. Il PFHxA, apprezzato per la sua capacità di resistere ad acqua, grasso e macchie, non si limita a rimanere in superficie.