Movimenti sospetti nel Mediterraneo: una nave spia russa a sud della Sardegna?

A questo si aggiunge l’intervento di un Boeing P-8A Poseidon della Marina americana, decollato dalla stessa base siciliana. L’aereo, un’unità altamente specializzata nella sorveglianza marittima e nella guerra anti-sottomarina, ha operato nella zona per circa cinque ore, presumibilmente in attività di monitoraggio. Ieri, un altro Boeing americano è stato tracciato mentre volava ad un’altitudine di circa 10.000 metri al largo della costa algerina. Una posizione che, secondo gli analisti di Itamilradar, potrebbe corrispondere al presunto raggio d’azione di una nave russa sospettata di essere presente nell’area. Le ipotesi più accreditate puntano su due unità della marina russa. La prima è la Yantar, partita da Alessandria d’Egitto il 3 gennaio, un’unità nota per essere equipaggiata con strumentazioni avanzate per il monitoraggio sottomarino e potenzialmente impiegata per operazioni di intelligence. La seconda è la Kildin, salpata da Tartus il 17 dicembre, anch’essa potenzialmente coinvolta in attività di ricognizione strategica. Se confermata, la presenza di una nave spia russa rappresenterebbe un nuovo capitolo nella crescente tensione geopolitica nel Mediterraneo.





La regione, crocevia di interessi strategici e hub vitale per le rotte energetiche e militari, continua ad essere un terreno di confronto tra la NATO e la Russia, con le implicazioni che ne derivano per la sicurezza regionale e globale. Il silenzio ufficiale da parte delle autorità militari sui dettagli dell’operazione, se da un lato non sorprende, dall’altro alimenta interrogativi su quanto stia effettivamente accadendo nelle acque a sud della Sardegna. Per ora, la situazione resta fluida, ma il monitoraggio delle rotte aeree e marittime lascia intravedere una partita che va ben oltre la semplice routine di addestramento o sorveglianza.

Negli ultimi giorni, il Mediterraneo centrale è stato teatro di attività insolite che stanno attirando l’attenzione di analisti e osservatori internazionali. Secondo quanto riportato dal sito Itamilradar, specializzato nel monitoraggio delle rotte di velivoli e imbarcazioni tramite fonti aperte, si ipotizza la presenza di una nave spia russa al largo delle coste meridionali della Sardegna. La sequenza degli eventi, che potrebbe delineare un quadro di sorveglianza intensificata, ha preso forma attraverso una serie di missioni aeree condotte da velivoli militari americani e italiani. Gli spostamenti sono iniziati nei pressi della Sicilia occidentale per poi convergere progressivamente verso la zona tra la Sardegna e il Nord Africa. Tra gli episodi degni di nota, Itamilradar segnala la presenza di un ATR P-72A dell’Aeronautica Militare Italiana, che due giorni fa è stato avvistato a sud della Sardegna. Sebbene i dettagli completi del volo non siano disponibili, il velivolo sarebbe rimasto nell’area per circa due ore prima di fare ritorno alla base di Sigonella.