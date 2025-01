Sanità in Sardegna: spese record, ma il sistema vacilla

"La Sardegna è tra le regioni che spendono di più, ma la qualità dei servizi non riflette l’investimento," spiega il report. Nel 2022, il costo medio per unità di personale sanitario era di 60.123 euro, contro una media italiana di 57.140 euro. Eppure, nonostante l’impegno economico, i cittadini continuano a scontrarsi con liste d’attesa interminabili e carenze strutturali. Una fotografia impietosa che solleva più domande che risposte.

La Sardegna spende più della media nazionale per il personale sanitario, ma i problemi strutturali restano irrisolti. A evidenziarlo è la Fondazione Gimbe, che snocciola cifre eloquenti: nel 2023, la spesa pro-capite per il personale dipendente è stata di 833 euro, ben al di sopra della media italiana di 672 euro. In termini di personale, l’isola vanta 13,4 unità per 1.000 abitanti, nona in Italia, e 2,64 medici per 1.000 abitanti, contro una media nazionale di 2,11. Ma dietro questi numeri si nasconde una sanità che fatica a erogare servizi adeguati.