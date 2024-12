A Natale puoi...ascoltare il pifferaio latino insultare ex sindaci in consiglio comunale





Tanta noia, non c'era nemmeno San Marco, pietra dello scandalo del DUP. Per fortuna che c'era almeno il Pifferaio Latino a mettere pepe e una spruzzata di leguleio di qua e di là. Invettiva di venti minuti, pensiamo che sarebbe potuta durare almeno fino a Natale. La Caria di San Marco si è offesa, risentita. I santi non si insultano, si venerano. Nessuno può dargli del cialtrone, tranne gli elettori alle ultime votazioni.





Pure Italo ha detto al Pifferaio di darsi una calmata, che poi gli toglie lo scranno dell'urlatore in consiglio. Ad ognuno i propri meriti. C'è chi scrive la storia e chi la urla.





Consiglio prenatalizio praticamente vuoto. Chi se ne fotte del DUP, la programmazione all'Alguer, passata di risate. Anche Mimmì ha ripreso l’assessore: "Accabbara, Pif". E che non c'era Batman a far casino, il consigliere del popolo era ancora intento a salvare via Matteotti dalla caduta degli arbusti. Alghero è piena di eroi.





E pensare che l'ex vate riformatore ha detto ai colleghi di giunta: "Abbiamo speso passata di munera per tagliare gli arbusti e ci ha pensato prima il vento". Risparmiatore doc.





Ad un certo punto, qualcuno ha citato il compianto boxer, boxeur, pugil, pugile, pugilatore Silanos, e avevamo paura che se ne uscissero con la polemica sulle vocali. Internazionale, algherese o italiano: questo è il problema. Di qualcosa si deve pur parlare. Ma poi alla fine va bene tutto. Un po' di pubblicità per la giusta memoria dello sportivo.





Ormai è una questione di parole: il DUP e il boxer, tra una lettera in più o una frase copiata in meno, ora mancano solo le parole di auguri di Natale tra San Marco e il Pifferaio. Forse, per metterli d'accordo ci vorrebbe un box... un pugile, prima che se le suonino di santa ragione. O che arrivi qualcuno a suonargliele. Batman, pensaci tu, se ti rimane tempo tra una fatica e l'altra. Ercole. Buon natale anche da Preba a tutti a legulei o meno.

L'ultimo imperdibile consiglio comunale prenatalizio, entusiasmante come pochi, uno dei più brevi e più sonnacchiosi dell'anno, si è portato avanti dalle 17 del pomeriggio con tanti sbadigli. Tutti in attesa di poter addentare i dolcetti natalizi portati da Mimmì. Tradizioni che si rispettano dai tempi dell’Advucat, e lui sì che è fedele alle religiose tradizioni.