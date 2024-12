Concessioni territoriali e diplomazia: l'Ucraina verso una pace amara

Anche l’Italia, per voce del ministro della Difesa Guido Crosetto, si dice disponibile a una missione di pace. Nel frattempo, il leader slovacco Robert Fico ha dichiarato che «L’Ucraina non sarà invitata alla Nato e perderà un terzo del suo territorio», suscitando provocazioni simili a quelle di Viktor Orbán. Giorgia Meloni, intanto, si prepara a una svolta con il decreto per le forniture militari del 2025, in linea con eventuali posizioni europee vicine a Trump. Zelensky, nel colloquio con Le Parisien, non ha menzionato Mariupol. Tuttavia, ha ammesso: «Siamo forti? Non ancora. Entreremo nella Nato? Non lo sappiamo. Entreremo nell’Unione Europea? Sì, ma quando?». Mark Rutte, segretario generale della Nato, ha ribadito: «L’Ucraina deve essere messa in una posizione di forza per decidere quando aprire i negoziati». Le conclusioni del recente vertice europeo, però, segnano un cambio di tono: da «L’Ucraina dovrà prevalere» a «La Russia non dovrà prevalere». La prospettiva di pace si fa concreta, ma resta da definire in che modo e con quale coinvolgimento internazionale. Per Zelensky, è cruciale mantenere una posizione unitaria tra i partner europei e statunitensi, anche se la direzione sembra già tracciata: concessioni territoriali in cambio di una tregua che possa portare stabilità a lungo termine.

Le dichiarazioni di Volodymyr Zelensky sulla guerra tra Russia e Ucraina segnano un cambio di tono: «Non abbiamo le forze per riprenderci Donbass e Crimea. Dobbiamo sperare nella diplomazia». Parole che somigliano a una resa, ammettendo ciò che molti governi occidentali, a partire da quello di Joe Biden, sospettavano da tempo. Tuttavia, l’imminente ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e l’esaurimento degli aiuti stanno accelerando i negoziati di pace. Per Kiev, la prospettiva è amara: cedere almeno parte del 20% del territorio nazionale conquistato dai russi. Secondo un sondaggio Gallup, il 52% degli ucraini è favorevole a «una qualche concessione territoriale» pur di ottenere la pace. Il leader ucraino, nei colloqui informali, ha già cambiato toni da tempo. Da Washington emergono due linee: da una parte chi, come Elon Musk, propone un taglio immediato agli aiuti; dall’altra, consiglieri vicini a Trump, come Kellogg, che auspicano un approccio graduale per spingere Vladimir Putin verso trattative. Zelensky ha fatto riferimento al Donbass senza specificare se intendesse Donetsk, Lugansk o l’intero territorio occupato dal 2022 al 2024. Una resa completa a Putin mascherata da tregua non sarebbe vantaggiosa né per l’Europa né per gli Stati Uniti, ma si fa strada l’ipotesi di una missione europea di peacekeeping.