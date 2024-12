Cagliari, navette Natale: sino al 24 dicembre servizio speciale Ctm per agevolare gli spostamenti in centro

Grazie al contributo del Comune di Cagliari, a partire da martedì 17, e sino a martedì 24 dicembre 2024 sarà attivo il servizio speciale Navette Natale, pensato per agevolare gli spostamenti green delle cittadine e dei cittadini durante lo shopping natalizio e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici.





Le navette partono dalla piazza Yenne (fermata situata al largo Carlo Felice, angolo corso Vittorio Emanuele II, di fronte al Cagliari Calcio), percorrono un tragitto che si sviluppa nel centro città e fanno tappa nelle seguenti vie:





largo Carlo Felice

via Roma (carreggiata centrale);

via XX Settembre;

via Sonnino;

via Paoli;

via Dante;

via Cocco Ortu (fermata al Mercato civico);

via Bacaredda;

via Tiziano;

via Dante;

via Petrarca;

via San Benedetto;

via Alghero;

via Sonnino;

via XX Settembre;

via Roma;

largo Carlo Felice.

Le 2 navette saranno facilmente riconoscibili grazie alla livrea natalizia. A bordo sarà presente una hostess per le informazioni che distribuirà piccoli gadget ai bambini, rendendo il viaggio ancora più piacevole. Inoltre, i passeggeri potranno utilizzare l’app Ctm per conoscere i tempi di arrivo in fermata in tempo reale.





Questi gli orari del servizio Navette Natale:





Mattino, partenze ogni 20 minuti dalle ore 9 alle ore 15 (ultima corsa da piazza Yenne alle ore 15);

Pomeriggio e sera, partenze ogni 20 minuti dalle ore 16.30 alle ore 20.30 (ultima corsa da piazza Yenne alle ore 20.30).

Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda: “La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di rendere Cagliari più sicura, facile da percorrere, potenziando il trasporto pubblico locale, rendendo disponibili nuovi parcheggi in città (il più recente in via Cesare Battisti) e incentivando la mobilità condivisa. L’iniziativa Navette Natale è parte integrante del servizio pubblico cittadino e allevierà il traffico durante le feste, permettendo a cittadine e cittadini di raggiungere il centro in bus e di vivere l'atmosfera natalizia con un'impronta più sostenibile”.





Il presidente di Ctm, Carlo Andrea Arba: “Con il servizio Navette Natale, Ctm e il Comune di Cagliari intendono promuovere un approccio sostenibile alla mobilità cittadina, invitando tutti a privilegiare l’utilizzo del trasporto pubblico o dei parcheggi di interscambio durante il periodo natalizio. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità del centro città, riducendo l’impatto ambientale e il traffico veicolare, offrendo al contempo un’esperienza più serena e ordinata per tutti. Scegliere i mezzi pubblici rappresenta un gesto responsabile e orientato al benessere collettivo”.