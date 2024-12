Concorso per 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri: l’opportunità di una carriera straordinaria

I vincitori del concorso saranno ammessi al 207° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove inizieranno un percorso formativo intensivo della durata di cinque anni. La prima parte del ciclo di studi si svolgerà a Modena, seguita da ulteriori corsi presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Durante questo periodo, gli Allievi Ufficiali riceveranno una preparazione militare avanzata e frequenteranno corsi universitari indirizzati al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza, con l’obiettivo di formare futuri comandanti e dirigenti dell’Arma. Al termine del percorso formativo, i giovani ufficiali, con il grado di Tenente, saranno chiamati a ricoprire ruoli chiave all’interno delle diverse articolazioni dell’Arma. Dai comandi territoriali alle unità specializzate, fino agli incarichi investigativi e internazionali, la carriera offre sfide dinamiche e opportunità di crescita personale e professionale, sempre al servizio della sicurezza e della legalità. Decidere di arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri significa abbracciare una missione che va oltre il semplice lavoro. È una scelta di vita che richiede coraggio, disciplina e un profondo senso di responsabilità verso il Paese. Per chi aspira a indossare una divisa carica di storia e simboli, il concorso per Allievi Ufficiali rappresenta un’occasione imperdibile per costruire un futuro di valore, dedicato alla comunità e ai principi che da sempre guidano l’Arma.

L’Arma dei Carabinieri ha dato il via alle selezioni per il reclutamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente, un’occasione unica per entrare a far parte di un’istituzione che incarna i valori di fedeltà, dedizione e servizio alla comunità. Il bando, aperto a cittadini italiani in possesso del diploma di scuola superiore o che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2024/2025, rappresenta il primo passo verso una carriera di grande responsabilità e prestigio. Per partecipare al concorso è necessario avere almeno 17 anni e non aver superato i 22 alla data di scadenza delle domande. L’intero iter di candidatura si svolge online, attraverso il portale ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, dove gli aspiranti possono seguire la procedura guidata per l’invio della domanda entro il 15 gennaio 2025. Il percorso di selezione prevede una serie di prove scritte e pratiche, inclusi accertamenti psico-fisici e attitudinali, che culmineranno con un periodo di tirocinio presso l’Accademia Militare di Modena.