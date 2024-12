Putin prepara la prossima guerra in Europa: l’avvertimento della NATO scuote l’Occidente

Ma l’Europa, per Putin, non è soltanto una mappa geopolitica: è il simbolo della sfida all’egemonia occidentale, incarnata dalla NATO. La guerra in Ucraina non è mai stata fine a sé stessa; è piuttosto il primo capitolo di una contesa sistemica, uno scontro che punta a riscrivere i rapporti di forza globali e a riplasmare i confini stessi dell’Europa orientale. La dichiarazione di Rutte assume un peso specifico ancora maggiore se letta nel contesto delle ultime evoluzioni del conflitto. La morte del generale Igor Kirillov a Mosca, avvenuta attraverso un ordigno nascosto in un monopattino, ha dimostrato quanto vulnerabile stia diventando l'apparato di sicurezza russo. Kiev, ormai, non si limita a difendersi entro i propri confini, ma porta il conflitto fin dentro il cuore della Russia, erodendo la percezione di invulnerabilità del Cremlino. Tuttavia, questo non indebolisce l’ambizione di Putin, che non si limita all’Ucraina. Il leader russo punta a riaffermare l’influenza storica di Mosca nell’Europa orientale, ricostruendo in forma nuova quella sfera di dominio perduta dopo il crollo dell’Unione Sovietica. In questa strategia, la guerra in Ucraina è soltanto un tassello di un disegno più vasto, uno strumento per ridefinire l’architettura della sicurezza europea. Da qui, il legame con il Medio Oriente si rafforza ulteriormente.





La Russia, costretta a confrontarsi con sanzioni economiche e isolamento diplomatico, ha stretto alleanze con paesi come l’Iran per sostenere l’operato militare. I droni iraniani, forniti a Mosca, hanno avuto un ruolo chiave nelle offensive contro le infrastrutture ucraine. Ma questa alleanza non è priva di implicazioni: l’avvicinamento tra Russia e Iran costringe gli Stati Uniti e i loro alleati a rivedere la propria posizione, in particolare in Medio Oriente, dove la pressione su Israele e i suoi interessi regionali cresce di pari passo. La NATO, con le parole di Rutte, lancia dunque un avvertimento che va oltre la retorica: l’Europa deve prendere atto che il conflitto non riguarda soltanto l’Ucraina, ma la sua stessa esistenza politica e militare. La strategia russa, ormai chiara, mira a spaccare il fronte occidentale, a sfruttare le sue divisioni interne e a stabilire nuovi equilibri dove la forza è l’unico linguaggio ammesso. Il messaggio di Rutte non è soltanto un avvertimento, ma una chiamata alle armi diplomatica e militare: la NATO deve prepararsi, e l’Europa deve finalmente comprendere che la guerra in Ucraina è soltanto l'inizio di una partita che rischia di giocarsi nei suoi stessi territori. Putin non vuole soltanto la Crimea o il Donbass; vuole riaffermare il primato della Russia come potenza imperiale. La prossima guerra europea è, forse, già scritta. In questo scenario, la morte di un generale come Kirillov e gli attacchi oltre confine dimostrano che Kiev ha saputo evolvere la propria strategia, mentre Mosca appare vulnerabile nelle sue retrovie. Ma attenzione: questa vulnerabilità non va interpretata come una debolezza permanente. La Russia, storicamente, è capace di trasformare le crisi in opportunità, puntando su una logica di lungo periodo che raramente l’Occidente riesce a comprendere. Le parole di Rutte, dunque, devono servire da monito: non possiamo pensare che la guerra si fermerà in Ucraina. Il mondo, che già osserva la Russia muoversi tra Europa e Medio Oriente, si prepara a una fase nuova e più incerta. L'Europa farebbe bene a prestare ascolto.

