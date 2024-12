Quale PAC? Il futuro dell'agricoltura al centro del convegno a Santa Maria La Palma

Santa Maria La Palma, 16 dicembre 2024 – Cosa sta accadendo oggi alle domande PAC? Come evolverà la Politica Agricola Comune dal 2028? Questi interrogativi saranno al centro del convegno “Quale PAC dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Situazione attuale al 2024”, in programma domani, martedì 17 dicembre, alle ore 11 presso la sala convegni della Cantina Sociale di Santa Maria La Palma.





L'evento, organizzato dal Centro Studi Agricoli, rappresenterà un’occasione imperdibile per il mondo agricolo e per tutti gli operatori del settore che desiderano comprendere a fondo l’attuale quadro della PAC (Politica Agricola Comune) e le sfide future. La PAC, introdotta nel 1962, è uno dei pilastri dell’Unione Europea, nata per sostenere i redditi degli agricoltori, promuovere pratiche sostenibili e favorire lo sviluppo delle aree rurali.





Il convegno affronterà le difficoltà applicative relative alle domande per il periodo 2024-2027, offrendo una visione chiara sulle criticità odierne e preparando gli operatori ai cambiamenti che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2028 con la nuova programmazione europea, destinata a rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2034.





Tra i relatori, spicca la presenza del Prof. Angelo Frascarelli, massimo esperto nazionale della PAC ed ex presidente ISMEA, che illustrerà le dinamiche attuali e gli scenari futuri della politica agricola europea. Interverranno inoltre l’On. Marco Falcone, membro della Commissione Bilancio di Bruxelles, e l’Avv. Gianfranco Meazza, esperto in tematiche di diritto agrario.





A introdurre i lavori sarà Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, che evidenzierà l’importanza di questa fase di transizione per l’agricoltura europea e italiana, in particolare per il comparto sardo, fortemente legato ai finanziamenti comunitari.





L’incontro, aperto a tutti gli interessati, offrirà un momento di confronto diretto con esperti e professionisti del settore, chiamati a rispondere a dubbi e quesiti sulle prossime sfide che il mondo agricolo dovrà affrontare.





Dettagli dell’evento:





Data: Martedì 17 dicembre 2024

Orario: 11:00 – 14:00

Luogo: Sala convegni della Cantina Sociale di Santa Maria La Palma

La PAC è un pilastro cruciale dell’Unione Europea, non solo per il sostegno ai redditi degli agricoltori ma anche per le sue ricadute sullo sviluppo sostenibile, la sicurezza alimentare e la tutela ambientale. Comprendere oggi come evolverà nei prossimi anni diventa quindi un passaggio fondamentale per le aziende agricole, che dovranno affrontare cambiamenti strutturali e innovazioni.





Un appuntamento di rilievo, dunque, che si pone come un momento di chiarezza e programmazione per tutti coloro che operano nel comparto agricolo.