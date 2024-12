Amy Lee: la voce iconica degli Evanescence compie 43 anni

Tra i brani più toccanti, Hello, dedicato alla sorella scomparsa. Nel 2006 seguì il secondo album, The Open Door, che include brani iconici come Call Me When You're Sober e Like You, ancora una dedica personale. Gli album successivi, Evanescence (2011) e The Bitter Truth (2021), hanno consolidato il loro successo globale. Oltre alla musica, Amy è impegnata nel sociale. Nel 2005 ha fondato Out of the Shadows per sensibilizzare sull'epilessia, e due anni dopo ha sostenuto il movimento To Write Love on Her Arms, rivolto a persone con tendenze suicide, depressione e autolesionismo. Riconosciuta per le sue straordinarie doti vocali, Amy è mezzosoprano nella musica classica ed è stata inserita nel 2006 al 69° posto tra i 100 migliori cantanti metal di tutti i tempi. Dal punto di vista personale, è sposata dal 6 maggio 2007 con Josh Hartzler, suo amico storico e terapista, e il 24 luglio 2014 ha dato alla luce il figlio Jack Lion. Amy Lee continua a essere una figura iconica nel panorama musicale internazionale, unendo talento, passione e impegno sociale.

Amy Lee, frontwoman e cofondatrice della band gothic metal Evanescence, celebra oggi il suo 43° compleanno. Nata a Riverside (California) il 13 dicembre 1981, Amy Lynn Lee è figlia di John Lee, DJ, e Sara Cargill. Ha vissuto in diverse località degli Stati Uniti – Florida, Rockford, West Palm Beach – prima di stabilirsi a Little Rock, Arkansas, dove nel 1995 nacque il progetto Evanescence, fondato insieme a Ben Moody, incontrato nel 1994 in un campo giovanile mentre lei suonava un brano di Meat Loaf al pianoforte. Da quel momento, i due iniziarono a scrivere musica insieme, anche se Moody lasciò la band il 22 ottobre 2003 per motivi di salute. Amy ha due sorelle, Carrie e Lori, ma la sua vita familiare è segnata da tragedie: a 7 anni perse la sorella Bonnie, di soli 3 anni, e nel 2018 il fratello Robbie morì di epilessia a 24 anni. Diplomata all'Accademia Pulaski nel 2000, Amy frequentò l'Università del Tennessee per studiare teoria musicale e composizione, abbandonando però gli studi per concentrarsi sugli Evanescence. Con alle spalle nove anni di formazione in pianoforte classico, Lee suona anche chitarra, organo e arpa. Il primo album della band, Fallen, pubblicato il 4 marzo 2003, ha venduto oltre 8 milioni di copie negli Stati Uniti e più di 17 milioni nel mondo, con successi come Bring Me to Life, My Immortal, Going Under ed Everybody's Fool.